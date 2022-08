Gert Vande Broek (coach Yellow Tigers): “Het wrange gevoel na de VNL-campagne was groter dan nu”

volleybal FIVB Challenger CupDe Yellow Tigers zijn het voorbije weekend strijdend ten onder gegaan tijdens de FIVB Challenger Cup. Dit is niet zomaar een herkansingstoernooi, want de winnaars van de finale mogen in 2023 naar de hoogstaande Volley Nations League. België speelde twee ijzersterke wedstrijden, maar het team van Gert Vande Broek moest zondagavond tijdens de finale het hoofd buigen voor Kroatië.

“Kroatië organiseerde deze Challenger Cup”, laat coach Vande Broek weten. “Zij hebben daar veel geld voor betaald. Het was overduidelijk dat zij zeer sterk naar dit evenement in hun eigen land hebben toegeleefd. We wisten - met onze beperkte voorbereidingstijd en een onvolledige kern zonder kapitein Van Gestel - dat het moeilijk zou worden. Maar dan moet ik benadrukken dat het Belgisch team er alles aan gedaan heeft om dit Cup-toernooi te winnen, zodat we konden terugkeren naar de VNL-competitie”.

Groot engagement

“Speelsters en coaching-staff hebben zelfs een deel van hun vakantie opgeofferd om hier een goed resultaat neer te zetten. Ik ken weinig ploegen met zo’n groot engagement”, beklemtoont de trainer-coach van het nationale team. “Ik wil me als sportieve verliezer bij deze verloren finale neerleggen”, geeft Gert Vande Broek toe. “Kroatië was net iets beter. Onze balans is echt niet zo slecht. We halen in Zadar twee overwinningen op drie wedstrijden. Het wrang gevoel na de competitie van de VNL is veel sterker. Ik blijf erbij dat we in de Volley Nations League een schitterende campagne hebben afgewerkt. Vier op twaalf is zelfs uitstekend, want hier gaat het over wedstrijden tegen de absolute wereldtop.”

“Ik beweer zelfs dat met Céline Van Gestel erbij het eindresultaat er anders had uitgezien”, vertelt de Belgische coach. “Wanneer deze groep er in de toekomst zo voor blijft gaan - mét onze kapitein op het veld - dan zullen we snel weer in de VNL staan. Vanaf 23 september gaan we tijdens de wereldkampioenschappen in Nederland onze ranking hoog trachten te houden. Hopelijk kunnen we dan opnieuw op iedereen rekenen. Indien we in de top twaalf kunnen eindigen - in een mondiale sport zoals volleybal - dan zou dat ronduit fantastisch zijn.”

