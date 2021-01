Gert Van Walle staat met Haasrode Leuven voor cruciale wedstrijd tegen Aalst: “We moeten winnen voor vierde plaats”

Het werd een korte winterbreak voor Haasrode Leuven. “De opstart na de break ging veel beter dan vorig jaar”, zegt Gert Van Walle. “Toen hadden we een langere periode aan een stuk rust, terwijl het dit jaar twee keer drie dagen was. We kampten met minder kwaaltjes en vonden sneller het balgevoel en samenspel terug.”

“Hoe ik vooruitblik op dit weekend? We beseffen uiteraard wel wat er op het spel staat. Willen we nog aanspraak maken op die vierde plek, dan moeten we winnen. We zijn gefocust aan het trainen en zullen er wel staan.”

Druk kan langs twee kanten werken

Van Walle weet dat er iets mogelijk is. “Het zal een zware wedstrijd zijn. Aalst is een goede ploeg met sterke spelers, maar soms nog met een paar dipjes en zo’n dip moeten we zien te forceren en uit te buiten. Bij hen is het van moeten, denk ik. Bij ons is het eerder willen. Druk kan langs twee kanten werken: stimulerend en motiverend of remmend en verkrampend. We gaan zien bij wie wat speelt.”

Het plan van Haasrode Leuven is klaar. “Waar we hen pijn kunnen doen? We hopen hen onder druk te zetten in opslag en zo hun middenspelers minder te laten scoren. We willen meer druk op de hoekspelers leggen, maar dit is allemaal moeilijker te doen dan te zeggen. Ze hebben ook een brede kern.”

Voortbouwen op degelijk niveau

De heenwedstrijd bewees wel dat de Leuvenaren mits een goede dag hun voet naast die van Aalst kunnen zetten. Haasrode Leuven verloor midden november met 1-3 van Aalst. “Of er toen meer in zat? Ja, we speelden een goede match, maar lieten een paar kansen liggen waardoor we uiteindelijk 1-3 verloren. We willen beter doen.”

VHL eindigde 2020 op een positieve noot. Het sloot het jaar af met een 3-1-overwinning tegen Gent. “Hoe het met het vertrouwen zit? We hadden een degelijk niveau voor de break, dus ik hoop dat we daarop voort kunnen bouwen”, besluit Van Walle.

Lees ook: meer volleybal in de EuroMillions League