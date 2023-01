Gert Van Walle nieuwe versterking van Lokeren-Temse: “De speelstijl van Hans Cornelis is me op het lijf geschreven”

voetbal tweede nationale ALokeren-Temse versterkt zich, deel 2. Gert Van Walle (26) komt over van FC Knokke en tekende tot 2025 op Daknam. De extra concurrentie op het middenveld die de Waaslanders nodig hadden. Normaal gesproken debuteert hij in de kraker tegen Aalst. “Ik ben klaar om te vlammen.”

Na de noodzakelijke defensieve versterking, trok Lokeren-Temse nog een missing link aan. De 26-jarige middenvelder Gert Van Walle, die titels bij Knokke en Deinze op z’n palmares heeft staan, maakt ondanks z’n 672 competitieminuten in eerste nationale bij FC Knokke per direct de overstap naar Lokeren-Temse. “Ik voelde me steeds minder in m’n sas bij Knokke”, verklaart Van Walle. “De interesse kwam dan ook van beide kanten. Hans Cornelis polste mij, ik zocht contact met hem. Ik ben blij dat het in orde is geraakt.”

Box-to-box

De linkspoot - altijd handig - kan als box-to-boxmiddenvelder en winger uit de voeten. Een greep uit het arsenaal: infiltratie, vista, goeie lange bal. “De coach beslist, maar als ik mag kiezen, speel ik op de ‘8'. Da’s mijn lievelingspositie. Zowel verdedigend werk doen als in de zestien opduiken.”

Kwaliteiten die Lokeren-Temse absoluut kan gebruiken. Hoe goed het middenveld met De Neve - Maes en Janssens ook klinkt, in de praktijk ontbrak bij momenten een dosis creativiteit en diepgang. Bovendien kan aanvoerder Alexander Maes door Van Walles profiel in principe een rijtje hoger schuiven om beslissender en dreigender te zijn.

Coach Cornelis zal z'n kwaliteiten alleszins weten ten benutten. De twee kennen elkaar goed. Van Walle en Cornelis deelden even de kleedkamer bij SK Deinze. “De speelstijl van Hans is me op het lijf geschreven: dominant voetballen en strijden tot het gaatje.”

Vlammen

De reeks en de club kent Van Walle heel wat minder. “Het is een club met veel ambitie en supporters, dus ik heb enorm veel goesting om aan het doel - de titel - te werken. Daarnaast kende ik al een paar van m’n ploegmakkers omdat ik er in het verleden al tegen gespeeld heb. De competitie ken ik minder, maar veel anders dan ik gewoon ben zal dat niet zijn. Het draait overal om winnen.” Over z'n integratie maakt Van Walle zich bijgevolg geen zorgen.

Maar goed ook, want over drie dagen kan hij z'n debuut maken in de kraker van de competitie op het veld van Eendracht Aalst. “Ik ben klaar om te vlammen”, besluit de nieuwkomer.

