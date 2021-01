Gert Van Walle en VHL zetten Maaseik bijna opzij: “We pakten wel het nodige punt voor plaats vier”

“De eerste set begonnen we goed. We hadden vaak een paar punten voorsprong en als we achterstonden, kwamen we altijd terug”, doet Gert Van Walle het verhaal. “Door wat slordigheden in ons spel, zoals slechte pasovernames, nam Maaseik toch de bovenhand. We kregen wel, aangezien we goed konden meespelen, een goed gevoel voor de rest van de match.”

“In de tweede set ondergingen we de wet van de sterkste. Maaseik speelde heel precies, zonder veel fouten en Cox was moeilijk om af te stoppen. In set drie draaide het iets vlotter bij ons door wissels op de pas en de hoek. We begonnen niet zo goed aan de set, maar door een goeie opslagreeks van De Paepe kwamen we in een goede flow en konden we dit volhouden tot het einde van de set.”

Sterk collectief werk

“De vierde set verliep heel gelijkopgaand. Maaseik begon meer druk te voelen omdat het met drie punten op de eerste plaats zou eindigen. Wij kregen meer vertrouwen door de vorige setwinst en waren gretig om minstens één punt te pakken zodat we op plaats vier zouden komen, boven Aalst. Het werd een spannende set. Door sterk collectief werk trokken wij aan het langste eind.”

“In de vijfde set ging het weer gelijk op. We stonden zelfs 13-12 voor, maar door twee aces van Stahl won Maaseik uiteindelijk de match. De eerste tien minuten na de match waren we hard aan het balen omdat we verloren hadden. Nadien was iedereen tevreden dat we het nodige punt voor de vierde plaats hadden kunnen pakken.”

Zeer spannend

Het blijft wel nagelbijten voor die vierde plaats. “Het is inderdaad zeer spannend. Momenteel hebben we evenveel punten als Aalst, maar door een beter ratio van gewonnen matchen en sets staan wij op plaats vier. Aalst moet nog één inhaalmatch spelen in Roeselare, dus alles hangt van dat resultaat af.”

“Als zij 3-0 of 3-1 verliezen, eindigen wij als vierde en halen we dus de play-offs. Dat we die wedstrijd allemaal via de livestream zullen bekijken? Uiteraard”, besluit Van Walle.

Lees ook: volleybal in de EuroMillions League