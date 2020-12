Gert Van Walle en VHL pas na vijfsetter voorbij Borgworm: “Toch twee belangrijke punten gepakt”

“De eerste set ging heel gelijk op”, schetst Gert Van Walle het wedstrijdverloop. “Beide ploegen lieten niet veel ruimte aan de andere. Van beide kanten was de side-out redelijk goed. Naarmate dat we de twintig punten bereikten, konden wij voor het eerst in die set een kloofje slagen. Dankzij een paar goede opslagen en blokverdediging konden we relatief overtuigend met 21-25 de eerste set pakken.”

Borgworm rechtte de rug en pakte set twee met 25-21 en set drie met 28-26. “In de eerste set serveerden zij eigenlijk niet zoals we gedacht hadden en hebben we ook redelijk goed de receptie kunnen bijhouden. In de tweede en derde set begonnen zij echter beter te serveren. Zeker Fafchamps heeft een hele goede opslag. Dat zagen we ook al tijdens hun vorige wedstrijd. We hadden het daar wel moeilijk mee.”

Hoofd niet laten hangen

“Op het einde van de derde set was het heel spannend en dan is het ontzettend jammer dat je aan het kortste eind trekt. We hadden gehoopt om er de drie punten te pakken. We hebben gelukkig het hoofd niet laten hangen.”

VHL dwong een beslissende vijfde set af door set vier te winnen met 20-25. “Aan die vijfde set begonnen we heel slecht, iets wat al meerdere malen voorviel dit seizoen. Gelukkig konden we het nog rechttrekken. Seppe Baetens speelde een heel cruciale rol. Mede dankzij twee aces bezorgde Seppe ons de zege.”

VHL pakte uiteindelijk de set met 13-15.

Elke punt telt

“Ik ben wel tevreden dat we toch twee punten hebben gepakt”, aldus nog Van Walle. “Zeker met de strijd om plek vier tegen Menen in het achterhoofd zijn dat wel heel belangrijke punten. Anderzijds zie ik het eerder als een puntje verloren dan twee gewonnen.”

“Dat verloren punt zou op het einde van de rit wel belangrijk kunnen zijn? Ik denk van wel. Je weet dat natuurlijk nooit. Er moeten nog veel wedstrijden gespeeld worden, waarvan nog veel tegen rechtstreekse concurrenten. Ieder punt dat we pakken, is belangrijk. Als Menen en Aalst altijd de volle buit pakken tegen de lager geklasseerde ploegen, dan komen we ondanks zelf te winnen geen stapje dichterbij. In dat geval zullen we ook punten moeten pakken tegen de topploegen, wat natuurlijk moeilijker is.”