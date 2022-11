Gert Van Walle en FC Knokke timmeren aan weg omhoog: “Terugronde vanuit comfortabele positie aanvatten”

Voetbal eerste nationaleDe aarzelende seizoensstart van Knokke is achter de rug. De kustploeg pakte de voorbije weken zeven op negen en verzamelde de weken voordien ook al heel wat punten in eerste nationale. De blauw-witte formatie staat negende in het klassement, op drie punten van een topvijfplaats. Zaterdagavond speelt het team van Gert Van Walle op bezoek bij Francs Borains.

“De voorbije weken hebben we het Knokke gezien waar we al een tijdje van wisten dat we het in ons hadden”, steekt Gert Van Walle van wal. “De eerste weken van het seizoen kwam het er inderdaad nog niet uit. Daar zijn meerdere reden voor: eerste en vooral mag je niet vergeten dat er deze zomer maar liefst dertien nieuwkomers de ploeg kwamen versterken. Onze aanwinsten hadden net als de coach en de jongens die er al waren een tijdje nodig om te wennen aan de nieuwe omstandigheden en om iedereen op elkaar af te stellen. Verder hadden we een moeilijk wedstrijdschema in onze eerste weken, met heel wat toppers. Na een week of zes zag je dat we elkaar steeds beter begonnen te vinden en wilden de resultaten ook volgen. Met nog vier matchen te gaan voor de winterstop, willen we deze mooie reeks intact houden.”

Veel bloed, zweet en tranen

De jongste zege van Knokke was de 2-1-zege tegen Sporting Charleroi B. Een knappe driepunter, zeker als je weet dat de kustploeg 75 minuten lang met een mannetje minder speelde. “Aanvoerder Vanraefelghem slikte inderdaad een rode kaart na 24 minuten”, bevestigt de aanvallende middenvelder. “Een iets te stevige tackle op het middenveld. Op dat moment stonden we op een 1-0-voorsprong dankzij Sula. Met een man minder kwamen we onder druk te staan, waarna coach Van Borm in minuut 37 al twee wissels doorvoerde. Samen met Bailly kwam ik in de ploeg om het evenwicht wat te herstellen. Rond de 60ste minuut werd ik alleen gelaten op een vrije trap van Ghesquiere en zette ik de score op 2-0. Het was nadien nog hard werken, en zeker na hun late aansluitingstreffer was het pompen of verzuipen, maar we hebben het gehaald. Een zege die veel bloed, zweet en tranen kostte, maar enorm veel deugd doet.”

Borains op een goed moment

Knokke trekt zaterdag naar Francs Borains, twee punten meer telt dan de kustploeg. “We willen tegen de winterstop graag stevig in de linkerkolom staan, zodat we vanuit een comfortabele positie de terugronde kunnen aanvatten. Borains ging in de eerste weken verschroeiend van start, maar liet in haar jongste wedstrijden erg veel punten liggen. We treffen hen misschien wel op een goed moment”, besluit Van Walle.

Lees ook: meer voetbal eerste nationale