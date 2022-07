Gert Van Looy begint met 51 beloftevolle topatleten aan Europees Jeugd Olympisch Festival: “Leren presteren op topniveau”

Europees Jeugd Olympisch FestivalKomend weekend vertrekken 51 jonge beloftevolle Team Belgium-atleten vanuit Zaventem richting het Slovaakse Banska Bystrica om er van 24 tot en met 30 juli deel te nemen aan de zestiende zomereditie van het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF). Met heel wat jaren ervaring op de teller is Antwerpenaar Gert Van Looy namens het BOIC opnieuw delegatieleider van de Belgische atleten. Hij schat het belang van het EJOF dan ook hoog in voor het groeiproces van onze jonge atleten.

Gert Van Looy was reeds ‘Chef de Mission’ voor de zomeredities van 2011 in Trabzon, van Utrecht in 2013 en dat van Györ in 2017 en voor de winteredities van 2007 in Jaca en van 2009 in Silezië. Hij was ook delegatieleider voor Team Belgium tijdens de Olympische Winterspelen van PyeongChang in 2018. Tijdens de Olympische Spelen is één van de belangrijkste missies van het BOIC optimale omstandigheden te creëren opdat de atleten daar optimaal kunnen deelnemen aan en presteren op de Spelen. Op de Olympische Spelen gaat het over resultaten. Op een EJOF wordt er uiteraard ook verwacht van de atleten dat zij gaan voor hun beste resultaat maar de prestatie op zich is niet de enige prioriteit en zeker geen carrière doel.

“Voor de meeste atleten is deze deelname aan het EJOF de eerste deelname aan een internationale multidisciplinaire competitie binnen hun leeftijdscategorie. Het EJOF gaat in eerste instantie over de ervaring en het leermoment. Daar besteden we bij het BOIC de meeste aandacht aan zowel tijdens de voorbereidende stage als tijdens het EYOF zelf. Onze job is om de atleten dat leermoment zoveel mogelijk te laten ervaren, om zoveel mogelijk te leren presteren, hen een topsportmentaliteit aan te meten”, legt Van Looy uit.

Wegwijs

“Atleten kunnen ter plaatse deelnemen aan het zogenaamde “Educational Programme”, dat is een activiteiten- en informatieprogramma dat hen wegwijs maakt in allerlei aspecten die belangrijk zijn voor een topsporter zoals voeding en trainingsprogramma’s bijvoorbeeld maar ook over Olympische waarden, en de Olympische tradities, zoals de openingsceremonie, de vlaggendragers, het aansteken van de Olympische vlam en de Olympische waarden. Het BOIC spoort de atleten aan om daar zoveel als mogelijk aan deel te nemen.”

De nationale federaties stellen elk hun eigen selectiecriteria op in overleg met het BOIC. Op basis van die criteria doen de nationale federaties voorstellen voor de selectie van atleten. De selectiecommissie van het BOIC beslist dan of een atleet geselecteerd wordt voor deelname aan het EJOF. De beste Belgische topsporttalenten werden zo geselecteerd en dit jaar zijn er dat dus 51.

Zhen Verburgt en Lennert Beelaert krijgen de eer om de Belgische vlag te dragen tijdens de openingsceremonie van het Europees Jeugd Olympisch Festival in het Slowaakse Banska Bystrica. Zhen Verburgt (14) volgt haar basketopleiding aan de topsportschool in Wilrijk. Ze speelt bij Phantoms Boom. Lennert Beelaert (19) heeft zijn volleybalopleiding gekregen aan de topsportschool in Vilvoorde. Hij heeft net zijn eerste seizoen achter de rug bij Haasrode Leuven in de Liga A.