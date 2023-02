Gerrit Vertommen en Atomix Haacht op zoek naar eerste zege in 2023: “Geen reden tot onrust”

handbal liga 1De Liga 1-ploeg van HC Atomix wist de voorbije vijf speeldagen niet te winnen, maar coach Gerrit Vertommen is niet ongerust. Belangrijker is dat zijn jonge garde de komende weken tegen enkele rechtstreekse concurrenten wel punten pakt. Kortessem komt dit weekend op bezoek in Sporthal Den Dijk.

Atomix Haacht staat met vier zeges, zeven nederlagen en drie gelijke spelen op een gedeelde negende plaats in Liga 1, dat veertien speeldagen ver is. De ploeg van Gerrit Vertommen telt vier punten voorsprong op Lebbeke, voorlaatste in de stand, en negen punten bonus op hekkensluiter Merksem.

“Wij zijn een jonge opleidingsploeg, die zich weinig bezighoudt met het klassement”, steekt Vertommen van wal. “In eerste instantie willen wij jeugdspelers ontwikkelen, dit met het oog op onze BENE-Leagueploeg. Daar waren de voorbije maanden heel wat afwezigen, zodat ik regelmatig spelers moest afstaan aan onze eerste ploeg. Dat heeft ons allicht al een punt of vijf gekost. We maken die keuze echter bewust en geven de voorkeur aan ervaring opdoen in plaats van een beter klassement in Liga 1.”

Mentale weerbaarheid

Atomix kon de voorbije vijf wedstrijden niet winnen. “Klopt, maar er is totaal geen reden voor onrust”, vervolgt de oefenmeester. “Met tegenstanders als Kortrijk, Waasmunster, Eeklo en afgelopen weekend ook Evergem speelden we tegen vier clubs uit de top vijf. Met Kortessem ontmoeten we dit weekend nog een topvijfploeg.”

“Met een gelijkspel tegen Hasselt en Evergem deden we het overigens niet ook niet onaardig. Zo haalden we afgelopen weekend een achterstand van meer dan tien punten op tegen Evergem, dat tweede in het klassement staat. Een knappe comeback van mijn jongens, die een grote mentale weerbaarheid toonden.”

De komende weken krijgt Atomix een iets bemoedigender speelschema voorgeschoteld. “Tegen Kortessem spelen we zaterdag om 17 uur nog tegen de nummer drie. Nadien volgen heel wat confrontaties tegen rechtstreekse tegenstanders en ploegen die onder ons staan. Het spelersverloop tussen mijn ploeg en die uit de BENE-League zal ook minder groot zijn, want de voorbije weken wisten ze ginds enkele spelers te recupereren. In de resterende acht wedstrijden is er nog voldoende ruimte om vanop onze negende plaats enkele sprongetjes te maken in het klassement”, besluit Vertommen.

Lees ook: meer handbal