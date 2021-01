Gerrit Van Nueten (SKS Herentals): “Wij blijven op onze manier ambitieus”

Patrick Pauwels (BMV): “Padel wordt een stevige concurrent voor de volleybal­sport”

25 januari Patrick Pauwels is in het volleybalwereldje een gekend figuur. Hij begon als verantwoordelijke voor de kalendercommissie in de provincie Oost-Vlaanderen en klom op tot secretaris en later voorzitter van de volleybalbond in Oost-Vlaanderen. Daardoor was Pauwels ook lid van de Raad van Bestuur bij Volley Vlaanderen. Nu zetelt hij nog in de ontmoetingscommissie en is hij vooral secretaris van BMV, Beveren-Melsele-Volleybal.