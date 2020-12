Gerrit Driessens en Kangoeroes Mechelen herstarten: “Namen is een te duchten tegenstander”

Basketbal Top Division WomenDe kogel is door de kerk. Nu zaterdagavond nemen de vrouwen van Kangoeroes Mechelen het in een thuiswedstrijd op tegen Namen. Het wordt zeker geen makkelijke wedstrijd, maar de speelsters staan te popelen om eraan te beginnen.

“Ik ben blij dat de competitie weer heropstart,” geeft coach Gerrit Driessens aan. Voor sommige coaches en speelsters is het basketbal toch een bron van inkomsten. Wanneer de competitie na drie wedstrijden werd stil gelegd, heeft iedere speelster een individueel programma gekregen. Doordat zowel de zaal als de fitnessruimte gesloten was, kon alleen aan de conditie gewerkt worden. Natuurlijk dat dit niet hetzelfde is als een gewone training.”

“We zijn nu dinsdag opnieuw gestart met te trainen. Na zeven weken zonder het echte balgevoel moet iedere speelster zichzelf terugvinden. De automatismen die voorheen stilaan aan het groeien waren, zijn nu zo goed als verdwenen. Het zal serieus wat tijd vragen om iedereen weer op niveau te krijgen . Dit is geen ideale situatie .Ik veronderstel dat dit niet alleen bij ons het geval is, maar ook bij onze concurrenten.”

“Onze selectie is compleet”, geeft Driessens aan. “De buitenlandse speelsters zijn in België gebleven. Uitzonderingen waren Skobel, Jakovina en Kroselj die verplichtingen hadden met hun nationaal team van Polen en Slovenië. De twee Sloveense speelsters bleven zelfs iets langer in hun land omdat ze daar wel konden trainen. Je ziet op training dat ze qua fysieke paraatheid en balgevoel verder staan dan de rest.”

“Langs de andere kant kwam de stopzetting van de competitie ons goed uit zodat zowel Lindstrom (knie, red.) en Hering (ligamenten, red.) verder konden revalideren en nu speelklaar zijn. Iedereen is tot op heden coronavrij. We worden tweemaal per week getest, éénmaal na de training op dinsdag en een dag voor de wedstrijd.”

“We krijgen met Namen niet de minste tegenstander over de vloer. Op zich is het nu moeilijk in te schatten hoe sterk de tegenstander is. Maar in het begin van de competitie stuurden ze Phantoms Boom met zware verliescijfers naar huis. Namen heeft veel individueel talent in de ploeg en is fysiek heel sterk. Het is een team dat er altijd van uitgaat dat ze de betere ploeg zijn. Het heeft niets te maken met arrogantie, maar met hun zelfbewustzijn.”

Europees avontuur komt eraan

“Op 16 december spelen we onze kwalificatiewedstrijd tegen het Spaanse Tenerife. Door covid-19 wordt de wedstrijd in één match beslist. Bij Fiba werd er geloot waar er zou gespeeld worden. We zijn de thuisploeg en hebben als voordeel dat we ons niet hoeven te verplaatsen. Nadeel is wel dat het Spaanse team al sinds augustus onafgebroken heeft kunnen spelen. Qua matchritme staat het dus veel verder. Tenerife is een sterke ploeg die rond de vijfde plaats staat in de Spaanse liga. We zullen in topvorm moeten zijn om ons te kunnen plaatsen voor de poulefase.”