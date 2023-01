Gerd-Jan De Smet (FC Kleit) voor duel tegen Svelta Melsele: “We kijken niet achterom”

“De voorbije weken liep het wat moeilijker. Vooral op verplaatsing liep het wat stroever, 3-0 in Denderhoutem, 5-1 in Beveren. Je kan dan gaan denken dat je als ploeg in een dipje zit, maar thuis wonnen we toch met 4-1 tegen Heikant Zele. Geen vuiltje aan de lucht. Misschien missen we wat frisheid en je voelt wel dat het af en toe wat moeilijker is om ons op te laden voor de trainingen. Van ons trainingsveld word je niet vrolijker, het kunstgrasveld komt geen dag te vroeg. We peppen elkaar wel op, maar dat zijn van die zaken die het wat moeilijker maken.”

Derde kwartier

Moet de ploeg lessen trekken uit de zware 5-1-nederlaag op het veld van Beveren? Gerd-Jan De Smet weet dat individuele fouten aan de basis lagen van de zware nederlaag. “Cijfers zeggen niet alles en al zeker niet in voetbal. Het eerste half uur waren wij de betere ploeg en met een afstandsschot kon ik zelfs voor de 0-1 zorgen. Maar in het derde kwartier gaven we niet thuis. Individuele fouten worden in deze reeks ‘cash’ afgerekend. Maar nogmaals, we moeten niet doemdenken. Neen, we kijken niet achterom. Dat zou fout zijn. Tegen Svelta Melsele wordt het een moeilijke opdracht, want ze zijn leider in de tweede periode en willen die op zak steken. Laat het voor ons een uitdaging zijn om daar een stokje voor te steken.”

Gelukkig

Gerd-Jan De Smet staat qua speelminuten op nummer tien. De West-Vlaming voelt zich wel goed in Kleit. “Ik ben heel goed aan het seizoen begonnen, maar nadien raakte ik op de bank. De voorbije weken behoorde ik opnieuw bij de basiself. De voorbije twee weken scoorde ik telkens en ik was ook goed voor een assist. Als offensieve speler zijn statistieken niet onbelangrijk. En ik voel me wel gelukkig in Kleit, dus was het niet zo moeilijk om me nog langer aan deze club te binden.”