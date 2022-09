Gerben Thijssen wint negentiende Gooikse Pijl: “Kristoff liet me mijn eigen sprint rijden”

Hectische finale

Uiteraard was er na afloop grote blijdschap bij Gerben Thijssen. “Op zeventig kilometer van de finish begon de nervositeit in het peloton al toe te nemen. Je merkte dat er ploegen waren die nog UCI-punten nodig hadden. Gelukkig verkeren wij niet in die situatie. Ik wist uit het verleden dat het een laatste kilometer was die lichtje bergop ging. Dergelijke aankomsten heb ik graag. Alexander Kristoff liet me mijn eigen sprint rijden. Ik vind het heel knap dat een topper met zo een palmares mij dat gunt. Het toont ook aan hoe positief de sfeer binnen onze ploeg momenteel is. Die sfeer zorgt voor resultaten. Op honderd meter van de finish voelde ik aan dat ik kon passeren. Vanaf dat moment ben ik blijven gaan. Toch was er nog een laatste jump nodig, want het verschil aan de meet met Jasper Philipsen was inderdaad zeer minimaal.”