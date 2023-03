Gerben Thijssen verlengt bij Intermarché-Circus-Wanty en is kopman in de Classic Brugge-De Panne: “Duimen voor een sprint”

Wielrennen profsGerben Thijssen rijdt ook de komende twee seizoenen voor Intermarché-Circus-Wanty. De Genkenaar wortdt bij de Belgische ploeg beloond voor zijn goede resultaten en voor de groeicurve die hij toonde sinds zijn overstap van de Lotto-ploeg. Thijssen, die woensdag kopman is in de Classic Brugge-De Panne, is natuurlijk tevreden. “Bij Intermarché-Circus-Wanty ben ik uitgegroeid van een onzekere jongen naar een sprinter die blaakt van het zelfvertrouwen”, vertelt hij.

In mei vorig jaar behaalde Gerben Thijssen zijn eerste profzege in de Vierdaagse van Duinkerke, een eerste World Tour succes volgde in de Ronde van Polen. Daarna ging hij in de Gooikse Pijl Jasper Philipsen vooraf. De voorbije weken voegde Thijssen twee zeges op Belgische bodem aan zijn palmares toe. In de GP Monseré haalde hij het nipt van Caleb Ewan en vorige week was hij de beste in de Bredene-Koksijde Classic.

Zelfvertrouwen

Resultaten die er bij de ploegleiding voor zorgden dat hij een contractverlening kreeg. Thijssen rijdt tot eind 2025 in de kleuren van Intermarché-Circus-Wanty. “Bij mijn huidige team ben ik uitgegroeid van een onzekere jongen naar een sprinter die blaakt van het zelfvertrouwen. Samen met mijn sprinttrein blijf ik stappen zetten en dat is vooral te danken aan het grote geloof in mijn capaciteiten”, reageert Thijssen. “Dat is het resultaat van investeringen van een kader dat rond mij gebouwd werd.”

Grote stappen

“De rol die Boy van Poppel speelt om mij te sturen is van onschatbare waarde, op en naast de fiets. Sinds anderhalf jaar zijn mijn trainingsschema’s dankzij Ioannis Tamouridis puur op de sprintdiscipline gericht. Ik kan rekenen op een wedstrijdplanning op maat, in overleg met onze performance manager Aike Visbeek. Ook op het vlak van voeding en de analyse van mijn prestaties zijn er grote stappen gezet. Iedereen heeft zijn aandeel in dit succes en dat maakt mijn verhaal net zo mooi. Daarom ben ik zo fier op deze contractverlenging.”

Woensdag wordt Gerben Thijssen in de Classic Brugge-De Panne opnieuw omringd door de sprinttrein die hem de voorbije weken twee keer naar de zege loodste. “Het rijtje sprinters dat aan de start staat, is prestigieus. Al lijkt het nog niet zeker of we een sprint krijgen als we op het weerbericht mogen vertrouwen. De wind zal een belangrijke rol spelen. Ik trek met vertrouwen naar deze wedstrijd, want ik kan rekenen op een sterk team om me door de waaiers te gidsen. “