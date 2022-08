Gerben Thijssen trekt met veel goesting en ambitie naar zijn tweede Vuelta: “Ik ben van niemand bang”

Gerben Thijssen loopt over van vertrouwen, maar nog meer van goesting. De Vuelta 2022 mag dan zijn tweede grote ronde zijn, voor de Genkenaar begint het nu pas echt. Toen hij twee jaar geleden voor Lotto-Soudal een eerste keer naar Spanje trok, was er geen druk. Toch pakte Thijssen uit met een knappe tweede en vijfde plaats tussen de topsprinters. Dit jaar lijkt het kransje van echte topsprinters minder groot. Geen Fabio Jakobsen, Wout van Aert, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Arnaud Démare, Caleb Ewan of Mark Cavendish.

Merlier kloppen

Meer kansen dus voor Thijssen, zo lijkt het. “Ik heb alleszins mijn plaats in het lijstje van de kanshebbers op sprintwinst”, lacht hij. “De ploeg heeft er alles aan gedaan om mij in de beste omstandigheden naar de finale te brengen. Tim Merlier is allicht de snelste man in koers en neen ik heb geen schrik van hem. Het triggert mij enorm om hem te kunnen kloppen. Voorts zijn er nog wel enkele snelle jongens, maar ik schat de kansen voor iedereen gelijk in.”

Meedoen voor groen

Thijssen wil in elke sprintetappe meedoen voor de winst, dus krijgt hij een kans of zes. “Inderdaad en al meteen twee keer tijdens het openingsweekend. Daarna is het wachten tot na de tweede rustdag waarna er nog een paar kansen zijn. Ja, ook op het eind, want het is wel de bedoeling om er ook in Madrid nog mee te doen.”

Wil dat ook zeggen dat Thijssen wil meespelen in de strijd voor groen? “Dat is niet echt de bedoeling, maar je weet hoe het gaat, hé? Als ik de kans krijg om punten te pakken, zal ik het niet laten. En wie weet doe ik dan toch mee voor groen.”

Gerben Thijssen pakte in Polen zijn eerste zege in de WorldTour. En dat in een sprintersgelid dat op papier sterker lijkt dan dat in de Vuelta. “Absoluut, kijk maar wie ik toen achter me liet. Daarvan is alleen Pascal Ackermann erbij in Spanje.”

