Gerben Thijssen trekt met ambitie naar Vierdaagse van Duinkerke: “Tonen dat ik klaar ben voor een grote ronde”

Achel moet nog langer wachten op nieuwe sporthal: "Toch wel kleine domper"

Tectum Achel was de voorbije weken heel actief op de transfermarkt en dat leverde de Noord-Limburgers een aantal interessante en opvallende transfers op. De Avoc-jongens haalden onder meer een Roemeense linker, een Duitse middenman en een Tsjechische rechter aan. Helaas was er ook minder goed nieuws want de plannen voor de nieuwe sporthal lopen vertraging op. “Dat is een kleine domper op de vreugde voor het vernieuwde team”, vertelt voorzitter Ben Schuurmans.