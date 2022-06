Gerben Thijssen strandt op derde plaats in Beringen: “Bewijs dat ik kan wedijveren met topsprinters”

Wielrennen profsMet ritwinst voor Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en Quinten Hermans (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) en podiumplaatsen voor Hermans en Tim Wellens (Lotto-Soudal) speelden de Limburgse profs een hoofdrol in de Baloise Belgium Tour. In de slotrit waren er een tweede en derde plaats voor Jasper Philipsen en Gerben Thijssen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), maar Tim Wellens greep net naast de hoofdprijs.

De slotrit eindige zoals verwacht op een sprint en die ging naar Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) die net iets sneller was dan Jasper Philipsen. De ‘Vlam van Ham’, die bij de plaatselijke ronde door zijn eigen woonplaats kon rekenen op 500 luidruchtige fans, kon leven met de tweede plaats. Dat was ook het geval voor Gerben Thijssen die als derde over de meet bolde. “Ik heb net iets te laat aangezet. Ik had snel door dat ik niet zou kunnen meedoen voor de winst, tweede was het hoogst haalbare. Het is derde geworden, een resultaat waarmee ik kan leven”, zegt Thijssen die klaar lijkt voor het BK. “Met een team dat helemaal in mijn dienst zal rijden.”

Ambitie

Thijssen werd in Knokke-Heist pas tiende, een resultaat dat volgens hem teleurstellend was. “Daarom was ik er ook op gebrand om in Beringen mijn capaciteiten te tonen”, aldus de Genkenaar. “Omdat er op de slotdag strijd op verschillende fronten was, kregen we een vreemd, snel en nerveus koersverloop. Uiteindelijk slaagden we erin om de wedstrijd in een massasprint te laten eindigen en kon ik opnieuw op fantastisch voorbereidend werk van de ploeg rekenen. De laatste bocht op 2 kilometer van de finish hadden we als belangrijk punt aangeduid vanwege de tegenwind die volgde.”

Goede trein

Loïc Vliegen, Quinten Hermans en Boy van Poppel brachten Thijssen als een geoliede trein op het juiste moment naar voor. “Hierdoor kon ik met enkele van de beste sprinters ter wereld voor de etappezege sprinten. Achteraf gezien had ik op het laatste rondpunt iets minder braaf moeten zijn om een nog betere uitgangspositie af te dwingen, maar deze derde plaats geeft me alvast het vertrouwen dat ik in de toekomst met deze topsprinters kan wedijveren. Deze bevestiging van mijn goede vorm, neem ik mee naar het Belgisch kampioenschap van volgende week.”