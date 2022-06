Gerben Thijssen start als schaduwfavoriet in het BK: “Ploeg rijdt volledig in mijn dienst”

Wielrennen profsMet 18 zijn ze, de Limburgers die zondag aan de start staan van het BK wielrennen in Middelkerke. De biljartvlakke omloop lijkt één lange aanloop naar een sprint te worden, al kan de dubbele passage door de Moeren voor een schifting zorgen. De kansen van de Limburgse deelnemers zijn alvast niet klein. Jasper Philipsen is één van de topfavorieten terwijl Gerben Thijssen en Jordi Meeus ook kunnen meedoen voor de tricolore trui. “De ploeg rijdt in mijn dienst”, klinkt het bij Gerben Thijssen.

Gerben Thijssen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) bolde in de slotrit van de Baloise Belgium Tour in Beringen als derde over de meet. Een resultaat waarmee de Genkenaar kon leven. In Middelkerke wil Thijssen alvast even goed doen, maar liever beter. Vriendin Shari Bossuyt pakte donderdag alvast zilver in de tijdrit, Thijssen weet dus wat hem te doen staat, wil hij zondag beter scoren. “In Beringen deed ik mee voor hoogstens de tweede plaats”, vertelt hij. “De derde plaats is mooi, maar het gevoel dat ik me kan meten met de echte topsprinters is zoveel mooier. Ja, ik ben klaar voor het BK en ik kan rekenen op team dat zich volledig voor mij zal geven.”

Een wagonnetje

Jordi Meeus (BORA - hansgrohe) mengde zich in de Ronde van België niet echt in de massasprints. Hij was een schakel in de sprinttrein van Sam Bennett. “Ik kwam redelijk vroeg in het rijtje omdat Bennett niet wilde afwijken van zijn sprinttrein voor de Tour”, zegt Meeus die in Middelkerke zijn eigen kans mag gaan. Zonder sprinttrein. “Ik heb met Cian Uijtdebroeks één wagonnetje (lacht). Het zal zaak zijn het koersverloop goed in de gaten te houden. Ik ben intussen wel gewoon om het BK te rijden zonder een ploeg rond me. Ik moet in principe ook pas in de finale in actie komen. Welk wiel ik viseer? Dat kunnen er nog veel zijn.”

Outsiders

Met Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB), Amaury Capiot (Arkea Samsic) en Kenneth Vanbilsen (Cofidis) zijn er nog drie snelle Limburgers van de partij. Menten was dit seizoen al goed voor één overwinning en zeven top 10 plaatsen, Capiot won al twee keer en liet al elf keer een top tien noteren. Of ze zondag mee de strijd voor de titel kunnen aangaan, zal in de laatste hectometers blijken.