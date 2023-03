Gerben Thijssen begint in de Grote prijs Jean - Pierre Monseré aan zijn Belgisch seizoen: “2023 wordt mijn jaar”

Wielrennen profsGerben Thijssen rijdt zondag voor het eerst in eigen land. De Genkenaar is één van de speerpunten van Intermarché - Circus - Wanty in de Grote prijs Jean - Pierre Monseré. Een koers waar hij vorig jaar net naast het podium viel. Thijssen keerde vorig weekend terug uit de Verenigde Arabische Emiraten waar hij de strijd aanging met onder meer Tim Merlier, Sam Bennett en Dylan Groenewegen. “Ik houd een goed gevoel over aan die rittenkoers, het niveau was hoog, meedoen voor de prijzen was niet makkelijk”, zegt Thijssen.

11 mei 2022, een datum die Gerben Thijssen niet snel zal vergeten. In de positieve zin dan want toen pakte hij in de Vierdaagse van Duinkerke zijn eerste profzege. De ontlading was groot. Begrijpelijk, want Thijssen had al een aantal tegenslagen moeten verwerken. Het bleef vorig jaar niet bij de winst in Duinkerke. Er volgde nog winst in de Ronde van Polen waar hij Pascal Ackermann klopte en de Gooikse Pijl waar hij generatiegenoot Jasper Philipsen versloeg.

Ontbolstering

“Duinkerke is een rittenkoers die opnieuw op mijn programma staat. Een eerste interessante uitdaging, maar dat is voor na de Belgische klassiekers”, vertelt Thijssen die van 2023 het jaar van de definitieve ontbolstering wil maken. De overwinning deze week van Milan Menten in Le Samyn heeft hem daarin alleen maar versterkt. “Knap wat Milan gedaan heeft. Het was een aankomst die ook op mijn lijf geschreven staat. De komende weken staan er nog een aantal van die koersen op het programma.”

Goede test

Thijssen keerde met een goed gevoel terug uit de UAE Tour. Een zevende plaats in de zesde rit was zijn beste resultaat. “Het niveau van de sprinters lag er erg hoog. Ik had zeker goede benen, maar het lukte telkens net niet om te in de echte finale goed te positioneren. Neen, geen paniek, daarvoor is het seizoen nog lang genoeg. Het was voor mij vooral een interessante test en een goede voorbereiding op het Europese werk.”

Thijssen begint in eigen land met de Grote prijs Jean - Pierre Monseré waar hij de spurtersstrijd aangaat met onder meer Caleb Ewan en Hugo Hofstetter. “Het zal weer wat aanpassen zijn. In de UAE was vooral de finale hectisch, in de Belgische koersen wordt er al veel sneller aangegaan. Ik ben er alleszins klaar voor”, aldus Thijssen die in augustus opnieuw de Vuelta rijdt. “Tenzij ik zo’n goed voorjaar rijdt dat de ploeg me meeneemt naar de Tour.”