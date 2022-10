Gerben Kuypers twee keer de sterkste in Nommay: “Nog niet vaak zo’n goeie benen gehad”

veldrijden elite z/cTwee zeges in het Franse Nommay. Zowel zaterdag als zondag was Gerben Kuypers (22) de sterkste in de buurt van de grens met Zwitserland. En toch stond de eliterenner zonder contract, na een hele korte nacht, maandag vroeg in de ochtend op het werk bij Ter Beke in Veurne.

Vorige donderdag werd Kuypers in Ardooie zesde. “Daar was ik lang in strijd voor plaats vier, maar die dag had ik geen goeie benen”, blikt de crosser van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini terug naar de Kermiscross. “Zaterdag en zondag in Nommay had ik wel goeie benen. Ik kende nog niet vaak het gevoel dat ik het voorbije weekend had. Nochtans heb ik nog maar drie deftige crosstrainingen afgewerkt. Ik koerste lang op de weg, tot eind augustus, deed het de eerste twee weken van september wat rustiger en laste voor mijn eerste veldrit eind vorige maand drie echte crosstrainingen in. Dat was het tot nog toe.”

Zondag heel snel

Het belette Kuypers niet in Nommay – in het verleden hield de Wereldbeker enkele keren halt in de Franse gemeente – twee keer te zegevieren. “Twee crossen op precies hetzelfde parcours, maar de omstandigheden zondag waren anders dan zaterdag”, getuigt Kuypers. “Vrijdag had het in Nommay de hele dag geregend. Zaterdag lag de omloop nog heel vettig. Dan was het met Rhino’s te doen. Zondag was het parcours meer opgedroogd. Dan was het een vrij snelle cross en koos ik voor Griffo’s.”

Twee lange solo’s

Ondanks de andere omstandigheden mocht Kuypers twee keer juichen. “Zaterdag kende ik een degelijke start”, vertelt de renner uit Ramskapelle. “De eerste ronde zat ik in vijfde positie. Vrij snel raakte ik alleen voorop. Dan was het de rest van de cross vechten tegen mezelf. Ik liep tot vijftig seconden uit en nam de laatste twee ronden geen risico’s meer. Zondag was de situatie anders. De Fransen kenden mij intussen en lieten me het tempo bepalen. Toen ik in de tweede ronde versnelde ging enkel Yentl Bekaert mee, maar een ronde later haakte hij af.”

Kuypers hield stand en pakte z’n tweede zege in twee dagen. Komende zaterdag gaat hij zijn kans tijdens de openingsproef van de Superprestige in Ruddervoorde. “Dankzij de UCI-punten van Nommay stijg ik op de UCI-ranking twintig plaatsen, maar om op de eerste twee startrijen te geraken moet je vooral Wereldbekers kunnen rijden”, weet de werkvoorbereider bij vleeswarenbedrijf Ter Beke.

