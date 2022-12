Gerben Kuypers na winst in Exact Cross in Essen: “Stoempen in de modder, dat is wat ik het beste kan”

Veldrijden profsGerben Kuypers (22) zit al aan zes overwinningen. Zaterdag mocht hij voor het eerst in eigen land juichen. Na dubbele zeges in zowel Nommay als Cahors en winst in Troyes schreef hij in Essen met voorsprong de Exact Cross op zijn naam. De profs Jens Adams en Emiel Verstrynge mochten mee het podium op.

Akkoord, in Essen ontbraken de grote drie en ook Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Lars Van der Haar waren niet aanwezig. De meesten onder hen moesten een allesbehalve gemakkelijke verplaatsing naar Dublin tot een goed einde proberen brengen. Jens Adams was er wel. De Kempense crosser is dertig jaar, al vele jaren prof, is in de wereldbekerstand zesde en werd recent op de Koppenberg vierde. Toch hield Kuypers hem af.

“Stoempen in de modder, dat is wat ik het beste kan”, vertelde Kuypers aan VTM. “Voor het eerst dit seizoen kon ik op zo’n parcours rijden. Het was niet de bedoeling om zes ronden alleen voorop te rijden. Een goeie start, daar mikte ik wel op. Omdat je dan een aantal ronden relatief op je gemak zit. Ik raakte voorop met Emiel Verstrynge, maar hij reed lek. Gelukkig ben ik het intussen gewoon om alleen te rijden. In Frankrijk was dat de voorbije weken altijd zo. Bovendien was het op zo’n slijkerig parcours vooral tegen jezelf dat je moest strijden.”

Wat Kuypers met veel overtuiging deed. Voor het eerst reed hij in een tv-cross voortdurend in beeld. “Meestal moet ik in een A-cross in eigen land op de derde rij starten”, aldus Kuypers. “Dan zit ik in het gedrum. Daarin ben ik niet de allerbeste. Ik laat me te veel doen, waardoor ik na de eerste ronde al veertig of vijftig seconden kwijt ben op de leiders in de cross. Nadien rijd ik nog een goeie wedstrijd, maar wel ver buiten beeld.”

Ontslag op het werk

In Essen mocht hij op de eerste rij starten. Een belangrijk voordeel. Bovendien is de eliterenner zonder contract uit Ramskapelle deze week gestopt met werken. “Maandag gaf ik mijn ontslag bij Ter Beke in Veurne”, verrast de eliterenner zonder contract van Proximus-Alpha Motorhomes-Doltcini, die intussen naar Spanje vertrok voor een korte stage. “Om 4u15 moeten opstaan en op niveau crossen, is niet evident.”