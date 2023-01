Gerben Kuypers na vijfde plaats en titel bij elite zonder contract: “Trui mooie surplus, maar zal hem nooit dragen”

Gerben Kuypers (22) is bij de elite zonder contract de nieuwe Belgische kampioen veldrijden. Niemand die voor het BK in Lokeren daaraan twijfelde. Hij deed dat met een glansprestatie want vijfde tussen de profs. Clement Horny en Julian Siemons pakten zilver en brons.

“Met een vijftiende plaats én deze titel ging ik niet tevreden zijn”, benadrukte Kuypers. “Ik boekte hier een hele mooie uitslag, daar ben ik heel tevreden mee. Die driekleur bij de elite zonder contract is een mooie surplus, maar ook niet meer dan dat. Ik heb geen profcontract, maar in mijn hoofd hoor ik tot die elite. Het is leuk dat ik hier nu even kan rondlopen in deze driekleur, maar ik ga deze trui nooit dragen, zelfs niet op training. Michael Vanthourenhout is de enige echte Belgische kampioen.”

Over Adams

Op de winnaar in Lokeren gaf Kuypers 2’39 toe. Hij strandde op tien tellen van Eli Iserbyt die door een val vroeg in de wedstrijd zijn medaillekansen in rook zag opgaan. “Ik heb hier een voor mij typische wedstrijd gereden”, vond de pion van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini. “Mijn start was niet slecht, maar ook niet supergoed. In de eerste twee bochten kwam ik in het gedrum terecht. Ik kon rapper, maar zat opgesloten. Daarna ben ik beginnen opschuiven. Eerst naar plek tien, dan naar acht, dan zag ik Jens Adams rijden. Ik kwam makkelijk bij hem en reed ook vrij makkelijk van hem weg. En toen ik Eli Iserbyt in het vizier had kreeg ik nog meer moraal.”

Naar Tormans?

Iserbyt werd vierde, Kuypers vijfde. Slechts tien seconden verschil tussen beiden, maar op financieel vlak gaapt tussen hen een hele grote kloof. “Neen, heb geen concreet voorstel op dit moment”, beweerde Kuypers. “Voor Nieuwjaar waren enkele Franse ploegen geïnteresseerd, maar zij konden mij geen profcontract aanbieden. Dus wimpelde ik dat af. Het Tormans Cyclocross Team zocht contact, maar het ziet er niet naar uit dat die ploeg mij snel een plaatsje zal kunnen bieden. Afwachten wat dat wordt. Ik vermoed dat ik dankzij de vijfde plaats op dit Belgisch kampioenschap vrij zeker mag zijn van een WK-selectie. Bondscoach Sven Vanthourenhout stuurde me in november al een berichtje om me klaar te houden omdat hij negen plaatsen mag invullen. Dat heeft altijd in mijn hoofd gespeeld.”