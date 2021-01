Gerard Transez (Samoerai Aalter): “Coronacrisis kost ons twintig jonge leden”

Het gemeentelijk sportcentrum van Aalter wordt als vaccinatiecentrum ingericht. Dat is de thuishaven van de judoka’s van Samoerai Aalter. “Als we toegang blijven krijgen tot het sportcentrum kunnen onze trainingen voor U13 blijven doorgaan”, verduidelijkt hoofdtrainer Transez. “Want we hebben een aparte locatie binnen het sportcomplex waar de matten altijd blijven liggen. Vraag is natuurlijk of we toegang blijven krijgen.”

Momenteel kunnen jongeren tot dertien jaar op woensdag, vrijdag en zondag in de dojo van Samoerai Aalter terecht voor de trainingen. “Zodra de nieuwe maatregelen van kracht worden, zullen we onze groepen moeten splitsen”, beseft Gerard Transez. “Want we zullen slechts met tien samen mogen trainen. Nog maar eens extra werk en een nieuwe planning, makkelijk is dat allemaal niet. Maar dat geldt nu uiteraard voor iedereen. Op den duur zou je de moed erbij verliezen.”

Lopen met lichtjes op

Vooral judoka’s ouder dan twaalf jaar blijven in de kou staan. Zelfs zonder enig perspectief op activiteiten. Transez zag al heel wat leden uit de leeftijdscategorie van dertien tot achttien jaar afhaken. “Er is wel wat instroom bij de U13, toch tel ik globaal een twintigtal leden minder dan vorig jaar”, klinkt het bij Transez. “Tijdens de lockdown van vorig jaar konden we met onze U15 en U18 eens gaan lopen. Zelfs tijdens de herfst, toen het al vroeg donker was, hebben we dat gedaan. Met lichtjes op, maar dat hou je niet vol. Online trainingen geven deden we ook al, maar dat vergt een hele aanpassing.”

Twintigste PK pas in 2022

Normaal staat Samoerai Aalter elk jaar in voor de provinciale kampioenschappen. Judo Vlaanderen is van plan die Oost-Vlaamse titelstrijd in het najaar een prioritaire plaats op de kalender te geven. “Of we dat PK zullen kunnen geven zal afhangen van de beschikbaarheid van de Aalterse sporthal”, benadrukt Transez. “In het najaar zal dat niet evident zijn. We hebben dat PK al negentien keer gegeven. Ik vermoed dat onze twintigste editie pas in 2022 zal kunnen plaatsvinden.”