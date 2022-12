Georges Arts maakt tussentijds rapport van Jong Lede: “Wat wil je nog meer? We hebben punten en brengen goed voetbal”

De kerstperiode is voor veel ploegen een periode van bezinning. Sportief manager Georges Arts hoeft daar niet veel tijd aan te besteden. “Uiteraard zijn we tevreden over het eerste deel van de competitie. Wat wil je nog meer? We hebben punten en brengen goed voetbal. We hoopten op een goed seizoen, maar niemand had verwacht dat het zo een vaart zou lopen. Dat goede voetbal verheugt me misschien nog het meest. Bij de transfers hebben we daar ook op ingezet.”

Minpunten

Georges Arts ziet nog groeimogelijkheden. “Het kan zelfs nog beter. Balaj en Van Waeyenbergh hebben dit seizoen nauwelijks gespeeld door blessures. In principe zijn dat vaste kernspelers. De laatste weken hadden we trouwens een overvolle ziekenboeg gekend. Dat vertaalde zich ook in de resultaten. We hadden een mooie reeks neergezet met acht opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. De laatste drie wedstrijden voor de winterstop gingen echter allemaal verloren. Door die nul op negen zakten we uit de top vijf. Iedereen zat op het tandvlees, we hebben veel gegeven. Voor ons komt de winterstop een goed moment. De laatste match tegen Voorde-Appelterre werd uitgesteld omwille van de onbespeelbaarheid van het terrein. Voor ons kwam dat niet ongelegen (lacht).”

Te veel of te weinig?

In welke mate kreeg Jong Lede te veel of te weinig punten in de heenronde? Georges Arts wikt en weegt. “In de topmatchen tegen Voorde-Appelterre en Tempo Overijse kregen we te weinig (1-0 en 1-2-nederlagen, red.). Tegen Aalter kwamen we niet verder dan een gelijkspel. Dat waren zure punten die we lieten liggen. Anderzijds kregen we op Kalken wellicht te veel. In de tweede helft speelden die echt sterk. Op het einde van de rit zal de rekening wel kloppen. Onze sterkte zit hem in het collectief. Jong en oud, het klikt aan elkaar. De integratie van de jongeren loopt vlot. Ze staan er, wanneer we ze nodig hebben. Ook dat is een geweldig pluspunt.”