Georges Arts loodst Jong Lede uit diep moeras: “Zeven jeugdspelers grijpen nu hun kans”

Over het effect van een trainerswissel is al veel gepalaverd. Feit is dat Jong Lede sinds het aantreden van Georges Arts punten pakt en weer actief meespeelt in de degradatiestrijd in derde nationale A. De spelersgroep lijkt opgelucht. Aanvankelijk was het niet helemaal duidelijk hoe lang manager Georges Arts de coaching in handen zou houden. Daar is nu meer klaarheid over. “Ik blijf tot het einde van het seizoen de coaching op mij nemen. Dat moet het bestuur toelaten om in die tussentijd uit te kijken naar iemand anders. Ik heb geen idee wie dat zal worden. De kandidaturen komen binnen, maar er is nog geen keuze gemaakt.”