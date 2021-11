Geoffry Hairemans tekent nieuw contract bij KV Mechelen: “Wij mogen top 4 ambiëren”

Zijn goede vorm van de voorbije weken is beloond. Na zijn goals tegen KV Oostende en Union en zijn heerlijke assist tegen Club Brugge heeft Geoffry Hairemans gisteren zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot 2025 bij KV Mechelen. “Alles is hier top. De ploegsfeer, de fans, de club,...”, zegt ‘Geoffke’ op de clubwebsite. “KV heeft iets neergezet en ik voel mij super goed in dat geheel. Dan teken je graag bij.”

Hairemans zit in de flow. Hij maakte vorig weekend weer zijn opwachting in de basiself én toonde zich. Een ferme opsteker, want dit seizoen fungeerde hij vooral als invaller. “Het vertrouwen is echter nooit weggeweest. De ploeg draaide goed, en dan is het logisch dat dezelfde elf bleven staan. Maar kijk: ik heb mijn kans gekregen én gegrepen. Ook tegen Cercle hoop ik aan de aftrap te staan.”

Die wedstrijd, zaterdag op Jan Breydel, belooft wel iets anders te worden dan die tegen Club Brugge thuis. Minder ruimte, meer potige duels. “Er was euforie na de stunt tegen Club, de sfeer in de groep is top. Maar wij beseffen dat het op Cercle gewoon moeilijk wordt.”

Dit seizoen bleek al dat KV Mechelen het moeilijk heeft tegen ploegen die ‘niet’ willen voetballen. Denk aan het gelijkspel tegen Zulte Waregem of de nederlaag tegen STVV. “Het is geen kwestie van mentaliteit, maar wij zijn een voetballende ploeg. We moeten uit de duels spelen. Tegen Cercle moeten we dezelfde intensiteit aan de dag leggen als tegen Club. Want als je wil meedoen voor een play-off-plek, dan moet je ook zo’n matchen winnen.”

En de Champions’ play-offs, dat mag het doel zijn voor KV Mechelen, vindt Hairemans. “Waarom zou een top 4-plek niet kunnen? Je moet altijd het hoogst mogelijke ambiëren. Zeker met deze groep en het voetbal dat wij brengen is er veel mogelijk. Als je dat vergelijkt met andere ploegen, dan mogen wij de top vier ambiëren. De stap die we nu nog moeten zetten, is ook tegen ploegen als Cercle Brugge winnen. Ook al is het met slecht voetbal - de drie punten zijn het belangrijkste. Als dat lukt, gaan we ver geraken.”

