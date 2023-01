Geoffry Hairemans en KV Mechelen trekken richting Westerlo: “Het wordt tijd om op verplaatsing iets te pakken”

Met een zes op negen dankzij zeges tegen concurrenten Oostende en Kortrijk trekt Malinwa zaterdag naar ‘t Kuipje van Westerlo. Het doel? Nog eens punten pakken op verplaatsing, want dat is in de competitie geleden van 10 september (!) in Kortrijk. De vijf uitwedstrijden die daarop volgden - exclusief die in Charleroi - gingen allemaal verloren. “Dat zou inderdaad heel fijn zijn”, pikt Hairemans in. “Zeker om wat extra vertrouwen te tanken richting de bekerwedstrijd in Zulte Waregem van volgende week. Het wordt tijd om op verplaatsing iets te pakken, al gaat dat in Westerlo allesbehalve evident worden. Ze proberen verzorgd voetbal te brengen van achteruit. Dat die spits (Lyle Foster, red.) vertrokken is, is wel goed nieuws voor ons.”