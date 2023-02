Geoffry Hairemans effent het pad voor KV Mechelen op bezoek in Seraing: “Het kloofje is nu wel geslagen”

Voetbal Jupiler Pro League“Een grote stap voorwaarts”, noemde trainer Defour het op de persconferentie. Zoveel is zeker. Malinwa heeft in Seraing een uitstekende zaak gedaan in de strijd om het behoud. Hairemans toonde Mechelen de weg op Le Pairay. “Ik hoop dat we niet meer naar beneden moeten kijken.”

Nederlagen in Oostende, Eupen en Zulte Waregem. Alleen tegen concurrent Kortrijk kon Malinwa dit seizoen drie punten pakken op verplaatsing. Daar kwam nu ook Seraing bij. “Het was heel belangrijk om hier op voorsprong te komen. Dan weet je dat de ruimtes groter gaan worden. Seraing moest een beetje alles of niets gaan spelen. We hebben de partij op een volwassen manier uitgespeeld na die 0-2.” Hairemans zelf tekende voor de 0-1 via een vrije trap. Die ging aan alles en iedereen voorbij en belandde aan de tweede paal in doel. “Het is zaak om zo’n vrije trap in het kader te trappen. Dan kan het altijd gebeuren dat die in doel belandt. De keeper was verrast, doordat de bal twee keer net niet werd aangeraakt.”

In de absolute openingsfase liet Hairemans de openingstreffer liggen. Na een balletje achteruit van Storm schoot Hairemans een gat in de lucht. “Ik begreep het zelf niet goed. Maar goed: dat gebeurt. Het veld was ook niet top, al ga ik het daar niet op steken.” Over de staat van het veld had Hairemans nog een grapje in petto. “Ze kunnen er straks de koeien opnieuw opzetten”, knipoogde hij. “Het is een beetje een moeras. Allesbehalve makkelijk om op te voetballen.”

Dankzij deze zege bouwt Mechelen zijn voorsprong op nummer 16 Zulte Waregem uit tot 10 punten - de drie punten van in Charleroi meegerekend. “Ik hoop dat we niet meer naar beneden moeten kijken. We hebben nog een moeilijk programma voor de boeg. Het kloofje is nu wel geslagen, denk ik. Hopelijk kunnen we ons nu vol focussen op de beker.” Dinsdag volgt de terugwedstrijd Achter de Kazerne tegen Zulte Waregem. Mechelen staat op 90 minuten van de Heizel. Het won begin deze maand aan de Gaverbeek met 1-2. “We staan er goed voor, maar mogen het zeker niet onderschatten. Zulte Waregem is een ploeg met veel veerkracht, dat toonde het vrijdagavond tegen Kortrijk.”

