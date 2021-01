Geoffrey Claeys niet langer trainer FC Kleit: “Verschil in visie, maar ik wens club het beste toe”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE AFC Kleit en Geoffrey Claeys (46) zetten een punt achter de samenwerking. Een verrassing was het niet voor Claeys. Duidelijk was dat de West-Vlaming te professioneel was voor de Maldegemse tweedeprovincialer.

“Het is geen complete verrassing voor mij. Visie, ambitie, normen, waarden. Daar gaat het in voetbal bij mij om en op dat vlak zat er af en toe toch wat ruis op de lijn. Kleit is een toffe club en de mensen van het bestuur hebben mij steeds correct behandeld. Geen rancune op dat vlak. Natuurlijk had ik graag voort gedaan en de vooropgestelde doelstellingen behaald. Maar voetbal is een vak en ik kon mij niet altijd vinden in de beleving die sommige spelers hadden. Op dat vlak was ik iets te professioneel. Op dit niveau zien spelers dit als een pleziertje en een hobby, terwijl ik het als een vak zag. Het bestuur van Kleit nam die beslissing, maar ik had er sowieso op het einde van het seizoen een punt achter gezet. Ik wens hen in ieder geval het beste toe.”

Uitdaging

Claeys wil intussen heel snel weer aan de bak, maar beseft dat de plaatsjes duur zijn. “Ik wil het liefst zo snel mogelijk weer aan de slag en het liefst in het amateurvoetbal, maar voor elk vrij plaatsje zijn er natuurlijk twintig kandidaten. Ik had vorige week nog contact met een West-Vlaamse club uit de derde amateurklasse, maar hoorde daar niks meer van. Toch hoop ik zo snel mogelijk weer op het veld te staan.”

Toekomst

Intussen werkt FC Kleit voort aan de toekomst van de club. Voorzitter Carlos Van Hulle heeft enkel lof voor de inzet van Claeys. “Het is zo dat Geoffrey een heel gedreven trainer is en heel veeleisend. In Kleit drinken ze graag een pintje en wordt er minivoetbal gespeeld en zo zijn er nog wel meer zaken waar hij het moeilijk mee had. Hij is een trainer die op een hoger niveau thuis hoort en ik ben overtuigd dat hij snel een nieuwe uitdaging zal vinden.”

“Wij gaan intussen op zoek naar een nieuwe trainer en nog deze maand hopen wij de knoop door te hakken. We hebben een voorlopige ‘long list’ van zeven namen en zullen daaruit een keuze maken. We hadden ook al verkennende gesprekken met de spelersgroep en ik vermoed dat er nauwelijks wat zal veranderen aan de look van de spelersgroep”, aldus nog Van Hulle. “Al wachten sommigen wat af en verwacht ik dat de meesten pas zullen toehappen van zodra de naam van de nieuwe trainer bekend is. Voorts wil ik er nog aan toevoegen dat we nog niet volledig de deur hebben dichtgedaan wat een mogelijke fusie tussen de Maldegemse ploegen betreft. Wellicht volgen er nog gesprekken, maar veel zal ook afhangen van wat de inbreng van het gemeentebestuur is.”