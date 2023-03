Geoffrey Claeys meer op de voorgrond bij Knokke: “Nog drie maanden ‘vollen bak’ vooraleer ik een pauze inlas”

Een korte chronologische schets: Yves Van Borm werd vorige week woensdag met pijn in de borststreek in het ziekenhuis opgenomen, waar geconstateerd werd dat zijn hart nog niet aan halve kracht pompte. De coach leidde alsnog de training van zaterdag en zat zondag tegen Francs Borains gewoon op de bank. Hij zag goalie Sven Dhoest na zeventig minuten een rode kaart slikken, waarna veldspeler Jonathan Mfumu in doel moest postvatten, omdat alle wissels waren opgebruikt. Via invaller Yoshi Mariën wist Knokke ondanks de numerieke minderheid toch op voorsprong te komen, waarna een turbulente slotfase volgde. Zes gele kaarten later scoorde Teddy Chevalier een gecontesteerde gelijkmaker in de 98ste! minuut. De spelers van Knokke verlieten woedend het veld en coach Van Borm slikte nog een rode kaart.

Bestolen

“Je kan het niet anders stellen dan dat we afgelopen zondag bestolen werden door de wedstrijdleiding”, begint Claeys aan zijn relaas. “De man in het zwart liet, zonder aanleiding, de match meer dan zeven minuten overspelen en zijn lijnrechter vlagde niet toen Teddy Chevalier vanuit buitenspelpositie de gelijkmaker binnen schoot. Het was een zure pil om te slikken en het liet zijn sporen na, maar op training proberen we deze week die situatie achter ons te laten en zonder al te veel rancune naar de volgende match toe te werken. Visé is een ploeg die we goed kennen en ons een kleine maand geleden op een 2-2-gelijkspel hield. Ook toen gaven we in de slotminuut een voorsprong uit handen. De Walen beschikken over veel individuele kwaliteiten en staan mijns inziens onder hun waarde gerangschikt.”

Claeys was deze week iets prominenter in beeld op training bij Knokke, want coach Van Borm kreeg van zijn entourage te horen dat hij het de komende weken iets rustiger moet aandoen, met het oog op zijn recente hartproblemen. “Iedereen kent Yves. Met zijn karakter en grinta is hij moeilijk in te tomen, maar deze week heb ik het leiden van de training op mij genomen, terwijl Yves langs de zijkant rustig kon observeren. Dat doe ik met veel plezier en goesting, want mijn respect voor mijn kompaan is groot en we hopen allemaal dat hij snel aan de beterhand is.”

Nieuwe uitdaging

Zowel Van Borm als Claeys zijn aan hun laatste maanden bezig als trainer bij FC Knokke. “Het vertrek van Yves is al uitvoerig beschreven in verschillende media”, vervolgt de 48-jarige Bruggeling. “Zelf houd ik het ook een tijdje voor bekeken. Hoe lang mijn pauze zal duren, weet ik niet. Ik blijf nog coach, maar in een andere context. Ik heb even genoeg van de rush, bewijsdrang en prestatiedruk, die in het betaald voetbal de leidende draad is. Ik wil meer betekenis en zin aan mijn leven toevoegen. Ik volg na dit seizoen twee opleidingen in Nederland, waar ik zal ontdekken welke toekomst ik nog heb als coach, al dan niet in het voetbalwereldje. Het wordt een zoektocht naar mezelf, waarin ik me wil heruitvinden als trainer én als mens. Dat betekent echter niet dat ik in mijn laatste drie maanden bij Knokke wat zal uitbollen, integendeel zelfs. We zijn de voorbije weken enorm gegroeid als collectief en spelen het beste voetbal dat je hier de jongste twee jaar kon aanschouwen”, besluit Claeys.

Eerste transfer

Nog dit: RKFC haalde met de 26-jarige Kevin Hebbelinck een eerste versterking voor volgend seizoen binnen. De pijlsnelle flankaanvaller komt over van tweedenationaler Racing Club Gent, waar hij al enkele jaren een gevestigde waarde is. Dit seizoen heeft hij al tien doelpunten en vijf assists achter zijn naam. Hij ondertekende een contract voor één seizoen bij de kustploeg.

URSL Visé – FC Knokke op zondag 5 maart om 15 uur.

