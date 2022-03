Geoffrey Cabeke kan ambities met Asse-Zellik A niet waarmaken: “Gelukkig doet RWDM het uitstekend”

“Als we met een fitte ploeg een heel seizoen kunnen samenspelen, dan strijden we zeker mee voor de hoofdprijzen”, zegt de linkspoot die op het middenveld opereert. “Maar we zijn aan een horrorseizoen bezig wat blessures betreft. Op Meysman, Ganseman en Van Belle, om enkele jongens te noemen, kunnen we al langere tijd geen beroep doen. Ook mijn broer is al enkele keren out geweest, net zoals afgelopen zondag tegen Mazenzele. Dat zijn allemaal ervaren jongens waarop een heel seizoen gerekend werd. Maar zware blessures gooiden roet in het eten. Zoveel kwaliteitsverlies kan je niet opvangen. Zeker niet tegen ploegen die bovenaan meedraaien. Tegen Mazenzele-Opwijk hebben we geroeid met de riemen waarover we beschikten. We hebben als ploeg gevochten voor wat we waard waren. We kunnen onszelf niets verwijten.”