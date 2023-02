Geoffrey Cabeke (Asse-Zellik A) droomt luidop van dubbelslag: “Wij promoveren via eindronde en RWDM als kampioen”

Bijna had Asse-Zellik A zijn sportieve revanche beet voor de zware 5-2-nederlaag in de heenwedstrijd. Dat gebeurde op speeldag tien. Vanaf de elfde speeldag, de start van de tweede periode, kwam Asse-Zellik A op kruissnelheid. Met 24 punten in tien wedstrijden werd verdiend de tweede periodetitel veroverd. Intussen zet de ploeg uit het Waalborrepark zijn ongeslagen reeks voort. De teller staat momenteel op twaalf stuks.

“We zitten in een goede flow, ook al konden we onze laatste twee wedstrijden niet winnend afsluiten”, vertelt Geoffrey Cabeke die tegen Woluwe-Zaventem zijn ploeg na ruim een uur spelen op voorsprong knalde vanop de stip. “Daarvoor, maar ook daarna hebben we voldoende kansen gekregen om de match in ons voordeel te beslechten. In plaats daarvan kregen we deels het deksel op de neus met die gelijkmaker in de toegevoegde tijd. Natuurlijk was iedereen ontgoocheld, want het laatste sprankeltje hoop dat we nog koesterden om voor de titel te strijden, is nu wel weg. We gaan echter niet op onze lauweren rusten en de resterende wedstrijden aanpakken als voorbereiding op de eindronde. Die zal niet van de poes zijn vermits er vier ploegen van elke reeks daaraan zullen starten. Als je de finale bereikt, moet je dus zes extra wedstrijden afhaspelen. Je krijgt niet elke seizoen de kans om voor promotie te strijden, we gaan dit dus héél ernstig nemen”, geeft de auteur van acht doelpunten aan.