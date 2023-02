Geoffrey Barre (VV Emelgem-Kachtem): “Op die zesde positie staan we op onze plaats”

“Ondanks de mindere resultaten van de voorbije weken brachten we geen slecht voetbal “, oppert oefenmeester Geoffrey Barre, reeds aan zijn zesde seizoen toe bij Emelgem-Kachtem en samen met zijn staff ook al bijgetekend voor de volgende campagne. “We kregen in die matchen vaak te weinig loon naar werken op uitzondering van de partij op Oostrozebeke. Dat was toen werkelijk een compleet ondermaatse prestatie van mijn spelersgroep.”

2-0-zege

“Zaterdag wilden mijn spelers dan ook die uitschuiver op Oostrozebeke rechtzetten. Tegen Ingooigem wonnen we verdiend met 2-0 en konden we eindelijk nog eens een driepunter aan ons saldo toevoegen. In de stand staan we op een geïsoleerde zesde plaats. De kloof met de vijfde in de stand bedraagt zes punten en ook met de ploegen net achter ons is er al een marge. Op die zesde plaats staan we ook op onze plaats. Dit seizoen moest ik immers aan een vrij nieuwe ploeg bouwen. Er waren tal van vertrekkers zodat het een tijdje duurde alvorens ik over een hecht team beschikte. Naar volgend seizoen toe heeft de gehele trainersstaff bijgetekend en op uitzondering van Viaene, die naar Stasegem trekt, hebben alle kernspelers hun contract verlengd. Er komen ook een zevental versterkingen bij zodat ik volgend seizoen over een ruimere kern zal beschikken.”

Volgend seizoen mikken op top vijf

“Met een bredere spelersgroep zullen we volgend seizoen beslist die sportieve lat wat hoger kunnen leggen. De interne concurrentie zal iedereen op scherp moeten houden zodat ik naar volgend seizoen toe zeker op een plaats in de top vijf zal mikken. Ondertussen proberen we in schoonheid dit seizoen nog af te werken. In de linkerkolom eindigen was het initiële objectief zodat we onze doelstellingen zullen realiseren. We bekijken match per match en wie weet kunnen we mits een sterke reeks nog een sprongetje voorwaarts maken.”