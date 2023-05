Gentse primeur beachvolleybal door organisator Van Der Sichel: “Allereerste jeugdmanche van ‘King of the Court’ op pinkstermaandag”

Livios "Meten hoeveel je zonnepane­len produceren is cruciaal": Tom onthult hoe hij zijn stroomver­bruik en -productie monitort

Energie die je zelf produceert, bijvoorbeeld met zonnepanelen, wil je natuurlijk ook zo veel mogelijk zelf verbruiken. Op die manier blijft er een minimale hoeveelheid elektriciteit over die je op het net injecteert, want dat doe je tegen amper een derde van de prijs waarvoor je zelf netstroom koopt. Om je productie en verbruik optimaal op elkaar af te stemmen, moet je je energieverbruik monitoren. Bouwsite Livios vroeg aan Tom Nijsen, energieconsultant van KermtStroomt, hoe je dat in de praktijk brengt.