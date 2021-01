Gentenaar Siebe Horemans staat met Excelsior Rotterdam in kwartfinale Nederlandse beker: “Opsteker in moeilijk seizoen”

Afgelopen dinsdag was Horemans trouwens nog de held van Excelsior, toen hij zijn ploeg na een corner op gelijke hoogte bracht in het bekerduel met MVV (2-2 red.). Het werden uiteindelijk strafschoppen en daarin toonden de Rotterdammers zich het sterkst. Een opsteker voor Horemans en maats die zich plaatsten voor de kwartfinales en zo wat kleur geven aan een vooralsnog grijs seizoen.

Geen strafschop

“Het was niet de meest aantrekkelijke affiche, maar net daarom was de kwalificatie belangrijk voor ons”, aldus de Gentenaar. “Waarom ik geen strafschop nam na die goal? Hoewel het me meteen gevraagd werd na afloop van de reguliere speeltijd omdat ik best een goede traptechniek heb, voelde ik me niet zo fris meer. Ik had veel kilometers in de benen en dus liet ik het aan anderen over, een goede beslissing zo bleek.” (lacht)

“Maar de kwalificatie betekent inderdaad een opsteker voor de ploeg. De match tegen MVV was het uitgelezen moment om wat vertrouwen op te doen, want in de competitie loopt het niet zoals we zouden willen. We speelden al wel heel wat goede wedstrijden, maar krijgen vaak niet waar we recht op hebben. Dat is moeilijk, maar het voordeel is dat alles nog dicht bij mekaar ligt. We hebben de play-offs nog niet opgegeven.”

Eredivisie

“De promotie niet ambiëren zou Excelsior onwaardig zijn, want deze club hoort eigenlijk in de Eredivisie. Maar we beseffen dat onze foutenmarge nagenoeg nihil is geworden en dus mogen we de komende weken met niet minder tevreden zijn dan zes op zes tegen TOP Oss en Den Bosch. Het programma is zwaar, maar dat hoeft geen nadeel te zijn.”

“Mijn rol als titularis? Vorig seizoen kende ik pech, want ik verzeilde op de bank na een blessure en ook het coronavirus speelde zijn rol natuurlijk. Maar tijdens de voorbereiding van dit seizoen slaagde ik er in om een basisplaats af te dwingen en nu krijg ik het volste vertrouwen van de coach”, klinkt het bij Horemans. “Het voordeel van voetballen in de Keukendivisie is dat je als jong talent de tijd krijgt om te groeien en niet op elk foutje wordt afgerekend. Het hoort bij het leerproces. Al mogen de fouten zich niet opstapelen uiteraard.” (lacht)

Terugkeer

“Dit was in elk geval de ideale bestemming na AA Gent. Daar liep ik, net op het moment dat er een mogelijke doorbraak zat aan te komen, een kruisbandletsel op en dus is het nooit zo ver gekomen”, geeft Horemans mee. “Dat was ongelukkig, maar intussen kan ik hier, in Rotterdam, wel voluit groeien. Hopelijk kan ik binnen een paar jaar als een betere verdediger terugkeren naar België, want ook al ligt het technisch verfijnde, Nederlandse voetbal me wel, dat is toch de ambitie.”