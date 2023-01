Gent-deubutant Piatkowski maakt indruk: “Ik zal de komende wedstrijden nog meer laten zien”

“Ik vond het ook niet slecht. Ik ben wel trots dat ik 75 minuten kon volmaken, ik speelde niet veel bij mijn vorige club”, aldus de bescheiden Pool achteraf. Het ging ook snel voor de nieuwe nummer vier van de Buffalo’s. “Ik legde op dinsdag medische testen af, woensdag volgde de eerste training en nu stond ik meteen in de basis. Ik ben blij om hier te zijn en tevreden dat ik mijn kans kreeg." Die greep hij ook. De verdediger toonde zich sterk en vol vertrouwen aan de bal. “In de eerste tien minuten had ik wat stress, maar daarna ging het meteen beter. Ik heb veel zelfvertrouwen, dat vind ik ook belangrijk. Je hebt fysieke en technische kwaliteiten nodig in het voetbal, maar het hoofd is ook belangrijk. Dat verdedigers pessimisten moeten zijn? Ik ben liever een optimistische verdediger.” De Ghelamco Arena liep amper halfvol, maar toch was de huurling van Red Bull Salzburg onder de indruk. “Het zat inderdaad niet vol, maar ik vond de sfeer in het stadion geweldig. Het is een heel mooi stadion en ik ben erg tevreden dat ik voor deze mooie club kan voetballen. Ook de spelers en de coach hebben me meteen goed opgevangen. Ik heb al een goed contact met hen.”