Gent-aanwinst Hugo Cuypers heeft het al mogen ondervinden: “Vanhaezebrouck doet z'n reputatie eer aan”

Cuypers kreeg een drietal kansen, bij de beste kwam hij een teen te kort om de goeie voorzet van Gianni Bruno in doel te werken. Hij liet het uiteraard niet aan z’n hart komen. “Zeker in dit soort wedstrijden hecht ik daar weinig belang aan. Het was veel belangrijker om een goed gevoel aan deze partij over te houden en de ploegmaats beter te leren kennen. Deze wedstrijd was vooral een goed einde van de eerste trainingsweek. Het is belangrijk om nu die kilometers te malen om zo klaar te zijn voor het seizoen.”

Een voorbereiding onder Hein Vanhaezebrouck is niet van de poes, dat kon ook Cuypers al ondervinden. “Hij heeft zijn reputatie al eer aangedaan", lachte Cuypers. “Ik heb het goed verteerd, want ik ben fysiek in orde aangekomen op de eerste trainingsdag.”

Op stage

Hoge ambities voor zijn avontuur bij Gent spreekt hij liever nog niet uit. “Verwachtingen? Die heb ik nog niet echt. Ik wil vooral fysiek klaar aan het seizoen beginnen en ingespeeld raken op mijn ploegmaats. Ik leg mezelf weinig druk op."

Zijn integratie in de groep verloopt dan weer voorspoedig. “Dat gaat zeer vlot. We spenderen elke dag veel uren samen en dat helpt. Ik ben erg tevreden over de manier waarop ik ontvangen werd. Binnenkort vertrekken we op stage (naar Oostenrijk, red.) en daar gaat dat nog makkelijker gaan.”

Voor AA Gent richting Oostenrijk trekt, spelen Cuypers en co nog een oefenmatch op het veld van Westerlo.

Opstelling AA Gent: Fortin (46' De Schrevel), Henry (46' Stevens), Godeau (46' Oladoye), Van Den Bergh (46' Okumu), Samoise (De Ridder), Odjidja (46' Agbor), Van Hauter (46' Kums), Salah (46' Fofana), Munezero (46' Castro-Montes), Bruno (46' Mukuna), Cuypers (46' Lemajic).

Doelpunten: 3' Van Hauter 0-1, 12' Salah 0-2, 28' Bruno 0-3, 30' Salah 0-4, 45' Bruno 0-5. 66' Kums 0-6.

