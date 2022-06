Gent-aanwinst Cuypers heeft het al mogen ondervinden: “Vanhaezebrouck doet z'n reputatie eer aan”

AA Gent ging zaterdagavond met 0-6 winnen op Dikkelvenne(Tweede Nationale) en startte zo de voorbereiding met een positief gevoel. Onder de blakende zon presenteerden de Buffalo’s hun nieuwe -geslaagde- shirts én hun nieuwe spits. Hugo Cuypers(25) mocht een volle helft afwerken, maar kwam niet tot scoren.

Cuypers kreeg een drietal kansen, bij de beste kwam hij een teen te kort om de goeie voorzet van Gianni Bruno in doel te werken. Hij liet het uiteraard niet aan z’n hart komen. “Zeker in dit soort wedstrijden hecht ik daar weinig belang aan. Het was veel belangrijker om een goed gevoel aan deze partij over te houden en de ploegmaats beter te leren kennen. Deze wedstrijd was vooral een goed einde van de eerste trainingsweek. Het is belangrijk om nu die kilometers te malen om zo klaar te zijn voor het seizoen.” Een voorbereiding onder Hein Vanhaezebrouck is niet van de poes, dat kon ook Cuypers al ondervinden. “Hij heeft zijn reputatie al eer aan gedaan", lachte Cuypers. “Ik heb het goed verteerd, want ik ben fysiek in orde aangekomen op de eerste trainingsdag.”