Genkenaar Alexander Maes (ex-Beerschot) komt weer boven water bij Roemeense eersteklasser FC Arges Pitesti: “Dit is een tussenstap”

“Het begin was inderdaad moeilijk”, zegt Maes die ruim 130 officiële wedstrijden speelde voor Beerschot en er twee promoties meemaakte. “In eerste instantie omdat Beerschot laat mijn contract verbrak en ik hier dus laat arriveerde. Maar ik kreeg ook snel corona na mijn aankomst en omdat Beerschot niet alle papieren tijdig meestuurde, duurde het ook nog even voor ik speelgerechtigd was. Of het Beerschot-hoofdstuk intussen is afgesloten? Het is voor negentig procent afgehandeld, meer kan en wil ik er momenteel niet over kwijt.”

Eerste competitiegoal

Maar Roemenië werd dus Maes’ nieuwe bestemming en meer bepaald Arges Pitesti, de ex-club van voormalig Chelsea- en Juventus-aanvaller Adrian Mutu en twee maal landskampioen in de jaren ‘70. Die glorietijd lijkt echter lang vervlogen, want Arges promoveerde vorige zomer pas terug naar de Roemeense hoogste klasse en vecht dit seizoen tegen de degradatie. “Maar er is beterschap”, zegt de middenvelder die vorig weekend zijn eerste competitiegoal scoorde en Arges aan een punt hielp. “We kenden een goede voorbereiding tijdens de winterstop en pakten vier op zes sinds de hervatting. Daardoor geraakten we intussen weg van de laatste plaats en dat geeft moed voor het vervolg.”

In de kijker

“De keuze voor Arges? Ik had ook opties in eigen land, maar die waren voor mij niet aantrekkelijk op financieel vlak. Met Roemenië koos ik niet voor de makkelijkste weg, maar het was wel de beste keuze. Uiteindelijk voebal ik hier nog op het hoogste niveau en kan ik me in de kijker spelen voor de rest van Europa. Dit is geen Mickey Mouse-competitie, laat dat duidelijk zijn.”

“Het leven is hier anders dan in België, maar zeker niet slechter. Het is goedkoper, de omgeving is mooier en de mensen zijn aangenamer en staan voor veel meer open. Ik werd hier met open armen ontvangen, want het Belgisch voetbal staat hier heel hoog aangeschreven. De jongeren kijken naar me op en er lopen nog gesprekken met ervaren spelers uit ons land. Zo versterkten we ons recent nog met Jimmy De Jonghe (ex-Lokeren red.)”

Terugkeer

“Of ik open sta voor een terugkeer naar België? Ik laat alles op me af komen. Ik heb een contract tot het einde van het seizoen dus het is nu in de eerste plaats de bedoeling om me te tonen. Daarna zien we wel welke kansen zich aandienen, maar een ding is zeker. Dit is slechts een tussenstap.”