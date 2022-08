Gemotiveerde Djovkar Doudaev maakt indruk bij Pepingen-Halle: “Verre afstand is geen probleem”

Voetbal Tweede nationale BPepingen-Halle zal er volgend seizoen toch wel wat anders uitzien. De kern werd gezuiverd en de sfeer in de kleedkamer lijkt positief te zijn. De samenwerking met RWDM werpt haar vruchten af. Enkele jonge Brusselse talenten kunnen bij de fusieploeg ervaring opdoen. De achttienjarige Djovkar Doudaev is een van hen.

Midweek oefende Pepingen-Halle in eigen huis tegen RWDM. Het werd een 1-2-overwinning voor de hoofdstedelingen. Voor Djovkar Doudaev was het een bijzondere match. Hij speelde met zijn ploeg tegen zijn ploeg. De betrokkene lacht. “Dat klopt inderdaad. Mijn opleiding heb ik gekregen bij de jeugd van Lokeren. Nadien kwam ik één jaartje uit voor Deinze. Vorig jaar belandde ik bij RWDM. Daar ben ik nu nog aangesloten, maar de club leende me één seizoen uit aan Pepingen-Halle. In principe keer ik na deze campagne dus terug naar Molenbeek. Het is de bedoeling dat ik in het komende kampioenschap ervaring en speelminuten kan opdoen.”

Ertvelde

Djovkar Doudaev is in België geboren, maar zijn naam laat vreemde roots vermoeden. “Mijn familie is uit Tsjetsjenië afkomstig, maar woont al jaren in Vlaanderen. Ik ben afkomstig van Ertvelde. Dat is inderdaad niet bij de deur, maar de verre afstand is geen probleem. Ik ben gemotiveerd genoeg om eerst de bus naar Gent te nemen. Nadien volgt een treinrit naar Brussel en een tweede naar Halle. Wie iets graag doet, heeft daar veel voor over. Wist je trouwens dat ik tot mijn dertiende aan thaiboksen deed? Dat zit wat in de familie. Mijn papa en broers beoefenen deze sport nog altijd. Zelf moest ik een keuze maken tussen het voetbal en thaiboksen. Het werd voetbal.”

Verwachtingen

In de eerste oefenmatchen liet Djovkar Doudaev een goede indruk na. “Ik werd opgeleid tot centrale verdediger. Fysiek ben ik misschien niet de allergrootste, maar ik heb een goede sprongkracht (Doudaev scoorde tegen RWDM met het hoofd, red.). De voorbije dagen leerde ik de groep op stage in het Nederlandse Doorwerth kennen. Dat was een meevaller. Ik hoop me de komende maanden voort te kunnen ontwikkelen en met Pepingen-Halle een zorgeloze competitie te kunnen afwerken.”

