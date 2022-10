Gemotiveerde Alan Mayanga met Pepingen-Halle naar Beerschot: “Hattrick kwam op goed moment”

Alan Mayanga kijkt met vertrouwen uit naar de komende verplaatsing. Zondag lukte hij een zuivere hattrick voor Pepingen-Halle en bezorgde daarmee zijn ploeg drie verdiende punten. De aanvaller lijkt open te bloeien bij de fusieploeg. “Als kind groeide ik op in de buurt van Charleroi. Mijn voetbalopleiding begon echter pas echt toen ik voor Standard koos. Ik speelde daar van de U9 tot de U13. Nadien kwam ik drie seizoenen voor de jeugd van Anderlecht uit. Daarop volgde één campagne met KV Mechelen. Vorig jaar kwam ik dan weer uit voor Olympic Charleroi. Deze zomer verkaste ik uiteindelijk naar Pepingen-Halle. Daar voelde ik me meteen goed in mijn vel.”

Snelheid

Hoe blikt Alan Mayanga terug op de start van Pepingen-Halle? “We pakten zes op vijftien. Dat aantal kon wat hoger liggen. In de eerste matchen scoorden we te weinig. De 3-0-winst tegen Tongeren was in dat opzicht een echte opsteker. Ook voor mij. Mijn hattrick kwam op een goed moment. De coach verwacht van mij dat ik als een echte nummer negen speel. Mijn snelheid is daarbij een belangrijke troef. Die wil ik ook tegen Beerschot aanwenden. Tot vorige week stonden de Antwerpenaren op de laatste plaats. Ook zij beginnen blijkbaar hun drive te vinden in de reeks. We zullen hen zeker niet onderschatten, we moeten hen gewoon bekampen met dezelfde mentaliteit als tegen Tongeren.”