Gemengde gevoelens bij coach Dario Gjergja na de Europese uitschakeling in Turkije: “Mijn spelers zijn helden”

Wedstrijd nummer drie in een tijdspanne van iets minder dan vier dagen (lees: 93,5u) voor het team van Dario Gjergja, inclusief een trip naar de Turkse hoofdstad Istanbul. Na de nederlaag van vrijdag in eigen huis tegen Charleroi volgde zondag een zege na één verlenging op bezoek bij Leuven. In de Ülker Sports and Event Hall begon de Belgische landskampioen opnieuw te slap en werd meteen op achtervolgen aangewezen (28-13), maar de schade werd beperkt met de rust in zicht (35-29). In een sterk derde quarter kwam Oostende helemaal langszij en met een bonus van elf punten in het slotluik bij 56-67 lag een nieuwe stunt binnen handbereik. Bahcesehir kwam via sterkhouder Boutsiele echter opnieuw boven water, waarna zowel Bleijenbergh als Gillet een belangrijke vrijworp onbenut lieten en het scorebord na de reguliere speeltijd een 75-75-stand aanwees. In de verlenging moest Oostende naar adem happen en de Turken profiteerden met een nieuwe achtpuntenkloof tot gevolg (83-75). De kustploeg knokte zich terug naar twee punten, maar Boutsiele en Arslan legden de partij in een definitieve plooi. Einde verhaal voor Oostende in de Champions League, waarin het met een uiterst jonge kern absoluut mag terugblikken op een knappe campagne. Toch blijft coach Gjergja en menig supporter met een wrang gevoel achter.

Geen steun in België

“Gemengde gevoelens na deze uitschakeling”, aldus Gjergja. “We tekenden present en hebben de kansen gehad om de match in de reguliere speeltijd in ons voordeel te beslechten. Wij misten enkele belangrijke vrijworpen, terwijl zij enkele erg moeilijke shots door het net wisten te jagen. Het is hard en frustrerend, want we hadden mijns inzien ook kunnen winnen. Desalniettemin ben ik bijzonder trots op mijn spelers. Het zijn helden! Ze verdienen alle respect van mij en van iedereen binnen onze organisatie voor de manier waarop ze zich hier gepresenteerd hebben, wetende dat we vrijdag en zondag ook al gespeeld hebben. We moeten de realiteit onder ogen zien en beseffen dat het ons door niemand in eigen land gegund wordt. We vertrekken hier woensdag en staan zowel vrijdag als zondag weer voor een zware opgave. Het is niet evident, want mijn jonge spelersgroep heeft de trainingen nodig in hun leerproces en daar zijn we sinds Nieuwjaar slechts driemaal toegekomen. Makkelijk is dat niet, maar we hebben blijkbaar geen andere keus”, betreurt Gjergja tot besluit.