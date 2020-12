Gemeentebestuur geeft Sparta Laarne groen licht: “Nu vol er tegenaan”

Na een onderbreking van twee maanden wordt dit weekend opnieuw basket gespeeld in Top Division One bij de vrouwen, ’s lands eerste klasse zeg maar. Voorlopig worden alle duels nog achter gesloten deuren gespeeld en blijven de kantines eveneens dicht.

De dames van Sparta Laarne trainden de voorbije weken niet in groep. De sporthal van Laarne ging immers dicht en het vrouwenteam kreeg geen uitzondering. “De cijfers in Laarne waren niet denderend”, licht burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld) die beslissing toe. “Op advies van de sportdienst van Laarne hielden we de sporthal dicht. We hebben net een vergadering met de crisiscel achter de rug en ik kan u meedelen dat de sportclubs het licht op groen krijgen om opnieuw te trainen.”

Individueel trainingsschema

“Geen dag te vroeg”, reageert Sparta-coach Tine Putman. “De speelsters trainden de afgelopen weken individueel. Zij kregen een schema met core-oefeningen, balbehandeling en lopen.”

Door het algemeen forfait van Pepinster en Charleroi komt Laarne dit jaar niet meer in actie. Dat geeft hen de gelegenheid drie weken te trainen voordat ze hun eerste wedstrijd op 2 januari bij Lummen afwerken.

“Die trainingstijd kunnen we goed gebruiken”, meent Putman. “De fysieke conditie van de dames zal nu wel heel verschillend zijn. Bovendien is een wedstrijdsituatie helemaal anders dan een toertje lopen. Het is de bedoeling om er stevig tegenaan te gaan en wedstrijdsituaties te trainen. Matchen als tegen Lummen en Waregem, onze eerste thuiswedstrijd op 9 januari, daar doe je het voor. Ik heb het helemaal gehad met coronaproof trainen. We laten ons tweemaal per week testen.”

Quote Ik ben vooral opgelucht voor de speelsters Tine Putman, Coach Sparta Laarne

“Ik ben vooral opgelucht voor de speelsters”, vervolgt Putman. “We zijn de enige competitie in Europa die nog niet aan spelen toekwam. Anderhalf jaar zonder competitie is zeer nefast voor onze talenten. Het is van het grootste belang dat we nu wedstrijden kunnen spelen en matchritme kunnen opdoen. Gelukkig zijn er geen dalers dit seizoen. We kunnen dus rustig bouwen naar volgend seizoen en ook jonge meisjes al hun kansen geven in het fanion.”