Gembo wint derby bij regerend kampioen Guco Lier: “Jonge spelers hebben het prima gedaan”

Reactie Guco

Maar Guco vocht terug ondanks twee driepunters van Goetgeluck. Mathias Van Den Bogaert zette als eerste de achtervolging in. Na 26’30’’ spelen stonden de bordjes weer in evenwicht: 47-47. De thuisploeg wilde meer. En dat kreeg het ook, via de ingevallen Simon Van Den Bogaert en Joppe Mennes. Het zag er ook goed uit bij 61-54. Een voorsprong die Guco niet kon vasthouden. Twee minuten voor tijd stond het weer gelijk: 71-71. Een goed aangespeelde Nyamsi maakte op het einde het verschil. Goetgeluck en Foerts trokken in een tumult slot de zege over de streep. Bij de thuisploeg had men het vooral over de scheidsrechtelijke beslissingen. “We kregen niet waar we recht op hadden. In het laatste quarter stond het veertien tegen één qua foutenverhouding. Dat zegt genoeg”, aldus Simon Van Den Bogaert. Coach Steve Ibens knikte instemmend. In het winnende kamp loofde Pegg zijn jonge garde. “Goetgeluck was op het einde voor ons belangrijk. Maar wat de jonge spelers vandaag lieten zien, is veelbelovend”, aldus Pegg. Arno Mollekens is nog zes weken out voor Gembo , hij liep een polsbreuk op.