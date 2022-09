Gembo haalt met Niels Foerts kwaliteit en snelheid binnen: “Wil opnieuw fun beleven aan het basketbal”

Is het een stukje thuiskomen? Wie zijn geheugen goed raadpleegt weet dat Niels Foerts al een in een verleden voor Borgerhout heeft gespeeld. Als jeugdspeler verdedigde hij een aantal jaren de clubkleuren. Op jonge leeftijd vertrok de talentrijke Foerts naar Falco Gent. Vandaar ging het naar Brussels, waar hij met een dubbele licentie voor Condors Sint Niklaas en Red Vic uitkwam. Feyenoord Rotterdam was zijn laatste club.

“In totaal speelde ik drie jaar voor de jeugd van Gembo. Eén jaar als pupil en twee als miniem”, herinnert Foerts zich. “De keuze om af te zakken is uiteindelijk een logische. Er was geen belangstelling meer vanuit eerste klasse. En om te zitten wachten op een club, nee, daar had ik geen zin in. Ik heb onlangs een huis gekocht in Niel, in dezelfde wijk als mijn broer Jonas. En dat moet betaald worden. Over een paar weken start ik met een opleiding als stellingbouwer. Ik ben niet gemaakt om op een bureau te zitten, ik wilde iets fysiek doen. Voor mij is het hoofdstuk fulltime basketbal nu afgesloten. ”