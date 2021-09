Gelegenheidsverdediger Kevin Vandendriessche (KVK) reageert teleurgesteld na derby tegen Zulte Waregem: “Door beginnersfouten winnen we niet”

Voetbal 1AKV Kortrijk had alles onder controle in de West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem, maar de Kortrijkzanen gooiden in de slotfase de drie punten te grabbel. Ze gaven een comfortabele 0-2 voorsprong uit handen en speelden nog 2-2 gelijk. De teleurstelling was enorm na de wedstrijd. Vooral bij sterkhouder Kevin Vandendriessche kwam het gelijkspel hard aan.

Door de schorsingen van Radovanovic en Rougeaux en de blessure van Derijck, speelde middenvelder Kevin Vandendriessche naast Trent Sainsbury in het hart van de defensie. Vandendriessche en zijn ploeggenoten leken opnieuw de nul te houden, maar de Kerels kregen in de absolute slotfase nog twee doelpunten tegen. “We speelden 75 minuten lang een goede partij”, weet Vandendriessche. “Helaas konden we het geen volledige wedstrijd volhouden en maakten we domme fouten in het slotkwartier. We moeten vooral naar onszelf kijken. Een 0-2 voorsprong uit handen geven, dat kan niet. Door beginnersfouten winnen we deze derby niet en dat is zuur. Ik vind het ook gewoon doodjammer, want we hebben alles gegeven en wouden de supporters belonen met de drie punten.”

Nieuwe positie

De 32-jarige Fransman speelt voorlopig een ijzersterk seizoen op het middenveld van de Veekaa, maar ook centraal achterin trok hij meer dan zijn streng. “Ik probeerde de ploeg te helpen waar nodig. Ik ben natuurlijk tevreden over mijn prestatie, maar ik had veel liever gewonnen. Ik wist sinds maandag al dat ik daar ging spelen. De coach nam me apart om dit te bespreken. Het klikt ook goed met Trent (Sainsbury, red.) en alles verliep ook geruime tijd vlekkeloos, maar het mocht helaas niet zijn.”

Plaats in het klassement

Als KVK hun voorsprong kon vasthouden, stonden ze na de wedstrijd met een 16/27 op een voorlopige vierde plaats. Zaterdag ontvangen ze Charleroi. “Het is echt jammer, want die twee extra punten kunnen een wereld van verschil maken. Gelukkig hebben we volgende week al opnieuw een wedstrijd om ons te herpakken. Met de supporters achter ons, kunnen we altijd iets meer. We zullen deze week de wedstrijd analyseren en kijken waar het is misgelopen. We kunnen ons zo optimaal voorbereiden op de volgende wedstrijd.”