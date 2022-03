Gehavend SK Londerzeel moet zijn meerdere erkennen in Eendracht Aalst. Jamie Meseure: “Het was wat teveel van het goede”

“De aanloop naar deze match was iets wat ik nog niet veel heb meegemaakt”, opent de middenvelder, die zelf net terug was uit schorsing. “Blessures, schorsingen, zieken. Noem maar op. Daeseleire en Van Der Veken waren natuurlijk geschorst en Vergeylen geblesseerd, dus dat wisten we op voorhand. Maar daar kwamen last-minute ook nog kapitein Dellevoet (ziek) en doelman Roef bij (lip genaaid). En dan moet je weten dat Mauro en Pieyns ook niet honderd procent waren, maar we wilden toch wat competitief voor de dag komen. Kortom, het was echt wel puzzelen.”

“We kwamen dan ook nog eens heel snel achter, maar gelukkig maakten we ook snel gelijk. Het veld was wel geen bondgenoot voor ons en voor Aalst, want het maakte voetballen zeer moeilijk. Jammer toch wel voor een club als Aalst die hogerop wil. Na de pauze gaven we het dan nog weg op twee stilstaande fases waar je misschien dan toch wel een kwaliteitsverschil merkte.”

Te veel van het goede

“Op zich kunnen we de jonge gasten niets verwijten. Zij hebben allemaal hun best gedaan en nemen dit mee in hun ontwikkeling. Maar ik denk dat het gewoon een beetje teveel van het goede was. Ondanks het feit dat we wel allemaal ons best hebben gedaan. Het is nooit makkelijk om iets te rapen in Aalst, maar dit weekend dus al helemaal niet. En zij staan ook terecht waar ze nu staan.”

Voor het eerst uit top-zes

“Druk gaan we ons dan ook niet maken in deze nederlaag”, gaat Meseure voort. “We hopen vooral tegen komend weekend, wanneer City Pirates op bezoek komt, wat spelers te recupereren. Om dan opnieuw een kentering te kunnen inzetten, want met het puntenaantal van na Nieuwjaar schieten we niet veel op. Dat zie je ook aan het feit dat we voor het eerst dit seizoen uit de top zes vallen. Daar willen we graag snel weer in komen te staan en dat verdienen we ook. Maar dan is het aan ons om dat ook in de praktijk te brengen, want het zou zonde zijn onze goede heenronde zomaar te vergooien. Al hebben we dat dus niet altijd zelf in de hand.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB