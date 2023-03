Gehavend Racing Mechelen in drie minuten uitgeteld bij Belisia (2-0): “Spits gaf toe dat hij een duwfout maakte bij de openingsgoal”

Voetbal tweede nationale bBehalve transfernieuws gaf men bij Racing Mechelen ook nog een blessure-update in aanloop naar het duel met Belisia. Mrani en Hmouda blijken allebei een maand out en zo was het alweer puzzelen geblazen voor Greg Vanderidt. De Mechelaars deden het niettegenstaande meer dan behoorlijk in Limburg en de partij ging goed over en weer, maar halfweg de tweede periode werd Racing twee keer kort na mekaar koud gepakt. Die 2-0 was meteen ook de eindstand.

“De partij was lang in evenwicht, maar op twee minuten geven we het weg”, beseft Racing-middenvelder Jens Heyvaert. “Al moet wel gezegd dat de 1-0 net zo goed kon worden afgekeurd. Bij de vrije trap die er aan vooraf ging, maakte hun spits een duwfout en hij gaf dat ook toe na de wedstrijd. Het spel ging echter door waarna de bal tegen de paal ging en ze scoorden in de rebound. Dat was even een tik en vrijwel meteen erna werd de 2-0 in doel gekopt.”

“We hadden nog wel een antwoord in huis en kregen enkele kansjes, maar als je in minuut zeventig 2-0 achter komt bij Belisia, weet je dat het moeilijk wordt om nog iets te rapen. De ontgoocheling is dus best groot omdat iedereen toch het gevoel had dat er meer in zat. Belisia is weliswaar een goeie ploeg, maar het was echt een kwestie van minuten.”

Afwezigen geen excuus

“Dat het weinig gevolgen heeft in de rangschikking omdat alleen Jong KV wist te winnen van de ploegen in onze buurt? We moeten niet bezig zijn met de concurrenten, alleen maar met onszelf. De blessurelast? Het was wel puzzelen, maar we roepen de afwezigheden zeker niet in als excuus. Ik had altijd het gevoel dat we met een goeie ploeg naar Bilzen waren gekomen.”

City Pirates

De nederlaag betekende weer geen negen op negen voor Racing Mechelen dit seizoen en dus moeten Heyvaert en zijn maats volgend weekend aan een nieuwe reeks beginnen bouwen bij de komst van City Pirates. In de heenronde werden de piraten nog met 0-5 opzij gezet, maar de laatste weken zetten ze heel wat overtuigendere prestaties neer. “De match van volgende week wordt een heel ander verhaal dan toen”, weet Heyvaert. “Het wordt dus opletten, maar tegelijkertijd hoeven we ook geen schrik te hebben als we ons eigen ding doen.”

