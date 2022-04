Gehavend Phoenix Brussels wil tegen Den Haag verder bevestigen in Elite Silver

Betere tijden

In de reguliere Belgische competitie kon Phoenix Brussels slechts drie keer winnen in achttien wedstrijden. In de Elite Silver lijkt het voor de Brusselaars allemaal veel beter mee te vallen. Vier van de vijf duels tegen Nederlandse ploegen werden gewonnen. Brussels staat momenteel op de achtste plaats op elf. Aris Leeuwarden won slechts drie van de zes gespeelde matchen in de poule en staat desondanks op de tweede plaats. Dat komt omdat de resultaten van de eerste nationale ronde deels worden meegenomen. Terry Deroover nuanceert het beeld van zijn club. “Uiteraard ben ik blij dat we eindelijk op het goede spoor zijn. Vier overwinningen in vijf wedstrijden geeft vertrouwen. Anderzijds kunnen we niet ontkennen dat het niveau van de Nederlandse ploegen in de Elite Silver niet hetzelfde is. Ook bij onze noorderburen heeft alles met budgetten te maken. De top vijf is sterk, daarachter is er een kloof. Op zich is het wel leuk dat we niet meer vier keer tegen dezelfde ploeg hoeven te spelen. Deze eerste BNXT League heeft aangetoond dat die eerste nationale ronde zeer belangrijk is.”