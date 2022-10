Gehavend Okapi Aalst ontvangt zondag zwart beest Limburg

Basketbal BNXT-LeagueOkapi Aalst speelt zondag in het Forum voor het eerst écht voor de knikkers voor eigen publiek. De Ajuinen ontvangen zwart beest Limburg, dat een goede start maakte tegen Mons. Okapi zelf kende een uitschuiver in Luik. “We verdienden niet te verliezen”, meent een snipverkouden Siebe Ledegen.

Okapi Aalst moet het zondag tegen Limburg rooien zonder Dorian Marchant en Joren Vermoesen. Twee man minder in de rotaties bleek vorige week ook al nefast voor de winstkansen van de Ajuinen. Het geplaagde, maar gemotiveerde Okapi Aalst had in de Vurige Stede zicht op een zege, maar de jonge ploeg van coach Crab kon het tempo niet volhouden.

“We liepen pas in de laatste vijf minuten tegen een run aan”, blikt Siebe Ledegen terug. “Voordien hadden we geen slechte wedstrijd gespeeld. We verdienden niet te verliezen. Door de mindere rotaties moest iedereen veel minuten maken.”

Quote We verdienden niet te verliezen in Luik. Okapi Aalst is niet het kneusje van de klas. Wij kunnen het iedereen lastig maken. Siebe Ledegen, Okapi Aalst

“We hadden gehoopt in Luik te kunnen winnen”, geeft Ledegen toe. “De teleurstelling was dan ook groot. We hebben het pas op het einde laten afweten. Dat smaakt zuur. Tegen Limburg willen we het wel afmaken. We beginnen niet met de idee dat we gaan verliezen.”

“Limburg heeft met De Zeeuw en Serron twee goede Belgen aan boord”, weet Ledegen. “Hammonds heeft de ervaring die in money time een belangrijke rol speelt. Op elke positie hebben ze twee goede spelers. Het zou de duurste Limburgse ploeg ooit zijn.”

Kneusje

“Okapi Aalst heeft een goede voorbereiding gespeeld”, verweert de tweedejaarsstudent burgerlijk ingenieur zich. “Wij zijn niet het kneusje van de klas. Niemand verwachtte dat we tegen ZZ Leiden zouden winnen. Met agressief en snel basketbal én teamplay kunnen wij het iedereen lastig maken. Het motto van de coach is scoren zonder dribbelen.”

Het gaat hard voor Siebe Ledegen. Vorig seizoen nog deeltijds in de B-ploeg, deze zomer bij de Belgian Lions U20, tegen Luik bij de starting 5. “Het is wel jammer dat ik niet meer bij de B-ploeg zal spelen, maar andere jongens moeten ook hun kansen krijgen”, blijft Ledegen bescheiden, die nu meer aandacht krijgt van jonge fans om op de foto te gaan. “Het EK heeft me veel bijgebracht om zelf een dragende rol op te nemen. Toch zie ik mezelf nog altijd als een jeugdspeler die een kans krijgt bij de profs. Ik moet nog veel leren. Bescheiden blijven, is de beste houding om beter te worden”, besluit Ledegen wijs.