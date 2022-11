Gehavend KSK Heist pakt punt in Luik: “Perbet uit de wedstrijd gehouden, dat is onze verdienste”

Hoe doen jullie dat, vroegen we aan Kobe Lemmens. “Goed in blok voetballen, hé. En ze niet in hun spel laten komen. We waren op voorhand ook goed verwittigd om er de flankvoorzetten zoveel mogelijk uit te halen, want met Perbet hebben ze natuurlijk iemand die zich vaak gevaarlijk aandient met het hoofd. Maar Perbet hebben we amper gezien. Hij was niet echt gevaarlijk, en dat was dan toch onze verdienste. Ja, we hebben inderdaad een waslijst aan afwezigen, maar dan beschikken we ook nog over andere jongens die nu een kans krijgen en die het ook goed doen. Ik reken mezelf daar ook nog toe. Zelf ben ik in eerdere wedstrijden al enkele keren aan de aftrap mogen verschijnen, maar in Luik stond ik zelfs centraal achterin bij afwezigheid van Brent.”